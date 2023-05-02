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В Екатеринбурге скончался основатель турфирмы «Мир» Сергей Бузько

В Екатеринбурге скончался основатель турфирмы «Мир» Сергей Бузько
Автор фото: Анна Храновская. Иллюстрация: DK.RU

Сергей Бузько был знаковой фигурой в уральском туризме. В 1990-е его компания одной из первых в стране начала организовывать международные путешествия.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Сергей Бузько скончался 1 мая. Ему было 68 лет. Информацию о его смерти подтвердил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Сергей Бузько пришел в сферу туризма в середине 80-х. С 1984 по 1990 гг. он работал первым заместителем председателя бюро международного туризма «Спутник» Свердловского обкома ВЛКСМ.

В 1991 г. он создал одну из первых коммерческих туристских компаний на Урале — турфирму «Мир». Она стала «окном в мир» для многих уральцев: с ней они совершили свои первые путешествия за границу.

В Москве работать проще — там много посольств, административных органов, представительств международных корпораций. В то же время нас сложно обвинить в монотуристской культуре. Мы делали и делаем попытки развивать любые сегменты туризма. И среди массовки тоже есть свои «ботанические сады», — отмечал Сергей Бузько.

С 2018 г. турфирма «Мир» испытывала проблемы. В марте 2020 г. суд признал Сергей Бузько банкротом и ввел процедуру реализации имущества.  

Задача — остаться. А мороз крепчает постоянно, несмотря глобальное потепление. Кто-то из умных людей сказал: «Зачем загадывать? Жизнь имеет крутые повороты. А эти повороты надо про-ходить на тихой скорости, чтобы доехать дальше, чем планируют приехать все», — сказал Сергей Бузько в интервью журналу «Деловой квартал» в 2004 г.

Сергей Бузько неоднократно был героем публикаций «Делового квартала».

Редакция DK.RU приносит соболезнования его родным и близким.

Автор: Виктория Говорковская
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