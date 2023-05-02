Смену позиционирования УБРиРа посчитали одной из лучших в стране

Креативная концепция банка «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого», рассчитанная на аудиторию 25+, стала одним из победителей престижной маркетинговой премии.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) дважды стал призером престижной премии в сфере маркетинга E+ Awards 2023 (ранее Effie Awards Russia). В категории «Банки.Финансы.Страхование» и «Бизнес-Вызовы/ Давид против Голиафа» банк взял бронзовую медаль, была отмечена рекламная кампания «Ваш второй банк, чтобы не зависеть от первого».

В 2022 г. уральский банк изменил позицирование, совместно с рекламным агентством «Восход» была разработана новая креативная концепция, рассчитанная во многом на аудиторию 25+.

В этом возрасте люди обычно осознанно начинают самостоятельную жизнь и активнее пользуются банковскими услугами. Эта аудитория открыта к изменениям, и мы готовы меняться для нее. Поэтому мы решили воплотить смелую идею и признать, что мы тот банк, который выбирают взвешенно и осознанно после сравнения с другими, — пояснила выбор стратегии директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.

Стратегия УБРиРа стала одной из самых сильных в конкурсе из более чем 100 маркетинговых концепций. Сильнейших выбирало жюри из более 300 судей, рассматривались кейсы ведущих брендов страны, крупнейших рекламных агентств, признанных экспертов.

Нам приятно, что профессиональное жюри высоко оценило креатив и маркетинговый профессионализм команды, работавшей над данным проектом. Важно, что кампания подтвердила свою эффективность проведенными замерами и исследованиями. Выросло знание бренда УБРиР в целом, и усилились все метрики, касающиеся имиджа. Нас стали рассматривать те, кто еще не был клиентом нашего банка, — отметила Олеся Калмыкова.

Конкурс E+ Awards 2023 был разработан совместно с лидерами индустрии и профессионалами рынка. До этого года конкурс назывался Effie Awards Russia. Премия задает ориентиры и бенчмарки маркетинговой эффективности во всех индустриях и отраслях. Анализ кейсов-победителей этого года ляжет в основу аналитического отчета, который поможет брендам и агентствам глубже разобраться, что влияет на результативность маркетинговых активностей в новой реальности.