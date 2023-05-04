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Банк Уралсиб в Челябинске провел круглый стол с участием риелторов и застройщиков

Банк Уралсиб в Челябинске провел круглый стол с участием риелторов и застройщиков
Иллюстрация: банк Уралсиб

В мероприятии, которое состоялось 25 апреля в конференц-зале гостиницы «Челябинск-Сити», приняли участие более семидесяти представителей известных в городе агентств недвижимости и стройкомпаний.

#НОВОСТИ

Участники круглого стола обсудили новые возможности для клиентов, приобретающих недвижимость с использованием ипотечных программ банка Уралсиб, и пути расширения сотрудничества с банком. На мероприятии представители Уралсиба рассказали о новой опции «Отсрочка первоначального взноса», совместимой с программами «Ипотека с государственной поддержкой», «Ипотека для семей с детьми» и «Новостройка».

Благодаря этой опции клиенты банка могут приобретать квартиры, таунхаусы и апартаменты у партнеров застройщиков, даже не имея первоначального взноса на день сделки. Первоначальный взнос можно внести через 3 – 12 мес. после сделки. Такой вариант расчетов комфортен, например, в сделках, где первоначальный взнос формируется от продажи квартиры на вторичном рыке. При помощи опции «Отсрочка первоначального взноса» клиент может купить новую квартиру и уже после этого завершить сделку по продаже старой квартиры, избежав риска возможного повышения стоимости новостройки.

Одним из приоритетных направлений в развитии ипотечного кредитования является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с риелторами и застройщиками. Подобные встречи способствуют формированию лояльности и развитию долгосрочных и дружеских отношений с нашими партнерами. Данное мероприятие пользуется большой популярностью и уже стало доброй традицией Уралсиба в Челябинске, мы намерены и в будущем поддерживать подобные мероприятия в городе, — отметила в своем приветственном слове глава Челябинской территориальной дирекции банка Уралсиб Елена Кукк.

Приглашенные партнеры застройщики — ГК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ, ГК АПРИ и ГК White Group рассказали о своих проектах и поделились планами на ближайший год. В скором времени клиенты Уралсиба получат еще больший выбор жилых комплексов, в которых возможно приобрести квартиру с отсрочкой первоначального взноса. В конце встречи состоялась живая дискуссия профессионалов, посвященная запросам участников сделки с жилой недвижимостью.

У банка, риелторов и застройщиков — единые цели, это оказание квалифицированной помощи в решении задач наших общих клиентов и развитие рынка недвижимости, — отметила Елена Пономарева, начальник отдела ипотечного кредитования ДО «Челябинский». — Поэтому важно обсуждать ситуацию на рынке и перспективы сотрудничества с людьми, которые продают жилье конечному потребителю, получать «обратную связь» по тем новинкам, которые мы постоянно внедряем.

СПРАВКА

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2023 г. насчитывает 222 точки продаж, 1412 банкоматов и 292 платежных терминала. Кроме собственной сети банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Александра Клименко
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