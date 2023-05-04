На форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге выступят министр экономики РФ и замредактора РБК

«Финмаркет» — крупнейший финансовый форум о деньгах. К участию приглашены 20 федеральных спикеров. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке в новости.

До всероссийского форума о деньгах «Финмаркет», который пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 мая, остается чуть меньше двух недель. К участию в событии приглашены 20 федеральных спикеров. На форуме выступят первый министр экономики России, ученый-экономист, д.э.н. Андрей Нечаев, а также профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич и аналитик, стратег Игорь Нагаев.

За два дня участники форума совершат глубокое погружение в мир финансов. Экономика будущего волнует всех. В повестке также — цифровизация финансового рынка и цифровая валюта. Подробно обсудим и привычные вопросы: где взять деньги и куда их лучше вложить. Большой блок посвящен грантовым мерам поддержки. Приглашаю на наш форум предпринимателей, самозанятых и всех, кто интересуется темой денег, — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Андрей Нечаев — российский государственный деятель и доктор экономических наук, занимавший в переходное для России время — с 1991 по 1993 гг. — сначала пост первого заместителя министра экономики и финансов РСФСР/РФ, а затем и министра экономики РФ. Андрей Нечаев расскажет о сегодняшней ситуации в экономике России: какие ограничения она накладывает, какие вызовы для него готовит и какие новые возможности появляются у российского бизнеса.

Даниил Бабич инвестирует в акции больше 20 лет. План выступления Даниила включает широкий набор инвестиционных идей: акции, облигации и недвижимость, золото, юань и криптовалюта.

Игоря Нагаева называют универсальным аналитиком. Он ярко высказывается на тему экономики и политики, а также международных отношений.

Финмаркет объединит: представителей банковского сообщества, микрофинансовых и региональных гарантийных организаций, инвестиционных платформ, консалтинговых и лизинговых компаний, экспертов Минэкономразвития и Агентства страхования вкладов.

Первый день форума пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», второй день — в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16.

Участие в форуме бесплатное, обязательна регистрация: https://finmarket.sofp.ru/

Событие организует СОФПП совместно с Правительством Свердловской области и Администрацией Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегические партнеры форума — Екатеринбургский центр развития предпринимательства и экосистема для бизнеса «Контур».