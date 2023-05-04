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Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса

Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Банк расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка.

Теперь возможности дистанционного обслуживания банка Уралсиб для малого бизнеса доступны в Астрахани, Балашихе, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Кирове, Костроме, Мурманске, Оренбурге, Пскове, Реутове, Саранске, Сыктывкаре, Тольятти, Чебоксарах.

В этих городах можно открыть счет или депозит, подключить эквайринг и получить бизнес-карту. Специалисты проконсультируют клиентов по продуктам и услугам банка, а выездные менеджеры помогут оформить документы — в удобное время и в удобном для клиента месте. Ежедневные текущие операции можно совершать в функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Более подробно узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого бизнеса, а также оставить заявку на открытие расчетного счета — можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

СПРАВКА

 
Банк Уралсиб входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Александра Клименко
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