Банк Уралсиб — в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров
Банк вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в апреле 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру.
В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей; стоимость личного страхования, если оно необходимо, максимальная сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
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