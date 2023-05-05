Банк Уралсиб — в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров

Банк вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными для пенсионеров в апреле 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру.

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, величина ежемесячных платежей; стоимость личного страхования, если оно необходимо, максимальная сумма и сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат, условия досрочного погашения, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

СПРАВКА Банк Уралсиб входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 г. насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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