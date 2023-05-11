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До конца регистрации на семинар о снижении налоговой нагрузки в 2023 г. — несколько дней

До конца регистрации на семинар о снижении налоговой нагрузки в 2023 г. — несколько дней
Иллюстрация: https://unsplash.com/

23 мая в 10:00 стартует бизнес-семинар «Законный способ налоговой экономии до 2027 г.: снижение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков». Мероприятие пройдет в Park Inn by Radisson.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В 2023 г. по всей стране пройдет кадастровая оценка объектов недвижимости, результаты которой будут учитываться при расчете налогов в будущем. Как изменить кадастровую стоимость недвижимости в свою пользу или оспорить уже существующую? Об этом собственникам недвижимости и предпринимателям Екатеринбурга расскажут на грядущем бизнес-семинаре.

Мероприятие проводит ГК «Метрикс» при поддержке Ассоциации саморегулируемой организации судебных экспертов «Сумма Мнений» — профессионального объединения более 300 экспертов, лабораторий и экспертных организаций на территории России.

Участники мероприятия получат не только базовую теорию и практические рекомендации юристов и оценщиков, но и расчет налоговой экономии по своим объектам.

Темы бизнес-семинара:

— Что такое государственная кадастровая оценка и для чего она нужна?

— Почему рыночная и кадастровая стоимость при проведении государственной кадастровой оценки могут существенно отличаться?

— Как можно изменить кадастровую стоимость объектов недвижимости и земельных участков?

— Какие способы изменения кадастровой стоимости наиболее эффективны?

— Порядок применения измененной кадастровой стоимости объектов в целях налогообложения, уплаты аренды или при выкупе объекта недвижимости.

— Практические рекомендации по оспариванию кадастровой стоимости объектов, кейсы успешных судебных дел за 2022-2023 гг.

— Рекомендации юриста по экономии налога на имущество и возмещению судебных издержек.

Спикеры:

Виктория Аликина, квалифицированный оценщик-методолог ООО «Группа компаний «Метрикс» по направлениям «Оценка недвижимости», «Оценка движимого имущества», «Оценка бизнеса», практикующий судебный эксперт, ведущий специалист по оспариванию кадастровой стоимости. Стаж профессиональной деятельности более 10 лет.

Давид Багдасарян, руководитель юридического отдела ООО «Метрикс Консалт», стаж профессиональной деятельности более 10 лет.

Дата и время проведения: 23 мая 2023 г. с 10:00 до 12:00. Кофе-брейк.

Место проведения: Park Inn by Radisson Ekaterinburg, Мамина-Сибиряка, 98.

Стоимость участия: 3 000 руб.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел.: 8 800 500 87 26 или по ссылке.

Реклама. https://gk-metrix.ru/

Автор: Гринина Ирина
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