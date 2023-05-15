К 300-летию Екатеринбурга УрГЭУ презентовал новый экскурсионный маршрут по городу

Презентация прошла в Татарском культурном центре Екатеринбурга в рамках пресс-конференции, которая была посвящена реализации различных культурных проектов на уровне региона и страны в целом.

Соорганизатор пресс-конференции — Институт дополнительного образования Уральского государственного экономического университета — презентовал экскурсионный маршрут «Культурный диалог». Социально-значимый проект разработан в ИДО УрГЭУ и приурочен к 300-летию уральской столицы. В его создании участвовала также администрация Екатеринбурга.

Партнерские отношения с религиозными и культурными центрами Екатеринбурга стали основанием для создания нового проекта, объединяющего интересы разных поколений и национальностей. В каждом пункте маршрута можно познакомиться с традициями и культурой разных национальностей и конфессий, представители которых живут в нашем городе. Например, в Татарском культурном центре Екатеринбурга посетители могут отведать лучшие блюда традиционной кухни, — отметила директор Института дополнительного образования УрГЭУ, член Региональной национальной общественной организации «Свердловский областной Центр Татарской и Башкирской Культуры "Мирас"» Элина Закирова.

Маршрут включает 25 различных точек — это и музеи, и современные городские скульптуры, и исторические здания, каждая из них является не только достопримечательностью города, но и своеобразной меткой времени. Прошлого и настоящего.

Экскурсии на точках маршрута могут проводить профессиональные гиды, прошедшие обучение по программе повышения квалификации в ИДО УрГЭУ. Слушатели курса «Экскурсоведение» проходят практику на примере маршрута «Культурный диалог». 72-часовую программу освоили специалисты ведущих паломнических центров Екатеринбургской епархии, Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) и единственной на Урале Армянской апостольской церкви «Сурб Карапет».

Буклет «Культурный диалог» является своеобразной картой городского путешествия и бесплатным пропуском в некоторые музеи.

​Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»