УБРиР увеличил активы на 16%. Банк раскрыл итоги 2022 года по РСБУ

Несмотря на внешние условия и экономическую конъюнктуру банку удалось сохранить темпы роста по всем основным показателям. Активы и пассивы год к году выросли на 16% соответственно.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) опубликовал отчетность за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

Изменившиеся в прошлом году внешние условия привели к тому, что банковская отрасль зафиксировала убытки. Уральский банк реконструкции и развития, являясь одним из крупнейших банков России с развитой системой корреспондентских счетов для международных расчетов в других странах, также был включен в санкционные списки. Последовавшие валютные операции и валютная переоценка не могли не оказать существенного влияния на финансовый результат и отчетность по РСБУ. На фоне сложившихся внешних факторов в 2022 году банк зафиксировал разовый убыток.

При этом в 2022 году акционеры провели докапитализацию банка, которая в полной мере покрыла убыток и позволила банку с запасом выполнить нормативы достаточности основного капитала (Н1.1).

В 2023 году УБРиР ожидает общий объем прироста доходов и активов по розничному и корпоративному бизнесу, сохранение темпов роста клиентской базы и выход на целевую рентабельность возврата на капитал больше 15%.

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