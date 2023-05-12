Главные эксперты по кибербезопасности со всей России соберутся в Екатеринбурге

Иллюстрация: УЦСБ

14 июля в Екатеринбурге состоится конференция о трендах в ИТ и ИБ — IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.