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Главные эксперты по кибербезопасности со всей России соберутся в Екатеринбурге

Главные эксперты по кибербезопасности со всей России соберутся в Екатеринбурге
Иллюстрация: УЦСБ

14 июля в Екатеринбурге состоится конференция о трендах в ИТ и ИБ — IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.

#НОВОСТИ

Во время конференции будут обсуждаться интересные кейсы в области защиты информации, а эксперты и практики со всей страны смогут обменяться опытом и обсудить внедрение стратегии кибербезопасности в бизнес-процессы компаний.

Темы конференции:

  • эффективное управление киберрисками;
  • новые возможности для отечественных вендоров;
  • прорывные технологии кибербезопасности;
  • стратегии развития рынка ИТ в условиях санкций.

Участников ждет:

50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на злободневные вопросы;

50+ инновационных решений в арсенале партнеров мероприятия;

10+ секций, дискуссий и пленарных заседаний в деловой программе.

Модераторы:

  • Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес без опасности»;
  • Алексей Комаров, автор блога Zlonov.com.

Дата: 14 июля 2023 г.

Место: Отель AZIMUT Сити, г. Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 55А

Сайт конференции: itisconf.ru

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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