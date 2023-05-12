Главные эксперты по кибербезопасности со всей России соберутся в Екатеринбурге
14 июля в Екатеринбурге состоится конференция о трендах в ИТ и ИБ — IT IS conf. Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области.
Во время конференции будут обсуждаться интересные кейсы в области защиты информации, а эксперты и практики со всей страны смогут обменяться опытом и обсудить внедрение стратегии кибербезопасности в бизнес-процессы компаний.
Темы конференции:
- эффективное управление киберрисками;
- новые возможности для отечественных вендоров;
- прорывные технологии кибербезопасности;
- стратегии развития рынка ИТ в условиях санкций.
Участников ждет:
50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на злободневные вопросы;
50+ инновационных решений в арсенале партнеров мероприятия;
10+ секций, дискуссий и пленарных заседаний в деловой программе.
Модераторы:
- Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес без опасности»;
- Алексей Комаров, автор блога Zlonov.com.
Дата: 14 июля 2023 г.
Место: Отель AZIMUT Сити, г. Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 55А
Сайт конференции: itisconf.ru
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация по ссылке.