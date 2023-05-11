Банк Уралсиб предлагает ипотеку на выкуп недостающей доли в недвижимости

Необходимость выкупить последние доли и стать единоличным собственником обычно возникает при разделе совместно нажитого имущества или наследства и других подобных ситуациях.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение недостающей доли (долей) в квартире/апартаментах. Кредит предоставляется в рамках программы «Ипотека на вторичном рынке». В залог при этом передается весь объект недвижимости. Первоначальный взнос не обязателен — клиент может внести собственные средства при желании, или в том случае, если одобренной банком суммы кредита будет недостаточно для выкупа последней доли.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15 г.)