«Вы поймите, бизнес — это не всегда про купи — продай. Должна быть миссия»

В Екатеринбурге проходит конкурс «Предприниматель года». Заявки на конкурс подали более 320 компаний из разных отраслей, от торговых предприятий и стройбизнеса до IT-компаний и интернет-торговли.

С 1 по 16 мая на сайте открыт специальный раздел «Народный выбор» — проголосовать за любимый бизнес может каждый желающий, после чего выбирать лучших будет специальное жюри. DK.RU ознакомился со списком претендентов на победу и решил рассказать об одной из представленных там компаний, ООО «СБВ утилизация», возглавляет которую Александр Борисихин. «СБВ утилизация» — отличный пример устойчивого бизнеса (компания работает уже более 12 лет), который не только зарабатывает, но и решает сразу ряд важных социальных вопросов, поэтому также является участником спецраздела «Народный выбор». Познакомиться с анкетой и поддержать кандидата можно перейдя по ссылке.

Как рассказал нам Александр Борисихин, «СБВ утилизация» занимается утилизацией старых вещей — от бытовой и офисной техники до автотранспорта, возвращая во вторичный оборот 80% переработанного сырья. Изначально компания работала только с физическими лицами — принимала холодильники, железные двери, мебель, ванны и чугунные батареи. С 2017 г. начали развивать и направление B2B, компания освоила утилизацию банковского, медицинского, торгового и промышленного оборудования, а также спецтранспорта. Сегодня клиенты «СБВ утилизация» — это банки, больницы, промышленные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также частные лица. В сумме это тысячи довольных клиентов ежегодно.

В чем особенность компании? Каждый клиент и сотрудник компании вносит вклад в национальный проект «Экология» и продвигает экономику замкнутого цикла в России, тем самым оказывая положительное влияние на экологию для будущих поколений. Утилизируемое оборудование разбирается на составные части, которые делятся на категории: полезные вовлекаются во вторичный оборот, неперерабатываемые отходы идут на захоронение или на изготовление RDF-топлива.

Фото: Александр Борисихин, личный архив

Например, во время разукомплектации системного блока сотрудник извлекает черные и цветные металлы, пластики, электронные платы. Подготовленное по ГОСТу полезное вторсырье отправляют на заводы. Из черных металлов производят различные трубы, из цветного металла — кабельную продукцию. Из пластика изготавливают планки для автомобильных номеров или ячейки для рассады, — поясняет глава предприятия г-н Борисихин.

После того как вторичное сырье произведено, сдавшие технику на утилизацию компании или физлица получают возврат средств за вторсырье. В выигрыше в итоге все, включая и тех, кто не сдавал технику: размер свалок при таком подходе значительно сокращается, а опасные вещества, которых достаточно в любой технике, в разы меньше отравляют почву и воду.

— По официальным данным, в России из всего объема образования электроники не более 20% утилизируется в рамках экологического законодательства. Часть отходов попадает в несанкционированные места хранения, другая часть — компаниям, которые не являются лицензированными утилизаторами и не предоставляют экологическую отчетность. В Свердловской области, если проанализировать официальную отчетность компаний, объем утилизации ежегодно прирастает. Необходимо и дальше выводить отходы из серой зоны, — подчеркивает Александр Борисихин, директор «СБВ утилизация».

На сегодня у компании работают три накопительные площадки: в Екатеринбурге по адресу Большой Конный п-ов 5а, Перми и Тюмени. Туда поступает техника, которую вывозят у клиентов на спецтранспорте, либо клиенты привозят самостоятельно.

Также, подчеркнул Александр Борисихин, для того, чтобы сдавать технику в переработку было проще и комфортнее, компания активно развивает сеть точек приема. В Екатеринбурге они расположены в деловых и торговых центрах, управляющих компаниях и в магазинах Жизньмарт. Сдать технику можно в магазинах сети «Пятерочка» в Тюмени, идут переговоры об установке пунктов сбора в Омске.

На сегодня «СБВ утилизация» способна перерабатывать около 7 тыс. тонн отходов электроники в год. В планах установка автоматизированной линии, которая позволит перерабатывать уже 28 тыс. тонн отходов. Всего же с момента основания предприятие переработало более 12 млн единиц различной техники.

— Мы работаем над тем, чтобы наши города стали чище, чтобы люди привыкали к тому, что сдача вторсырья и его переработка — это совершенно нормальный и правильный процесс, от которого к тому же можно получить выгоду. Почему заявились на конкурс? Потому что это еще один способ рассказать людям о нас, показать им, как просто работать над сохранением экологии и чистоты того, что нас с вами окружает, — подчеркивает Александр Борисихин.

Зайдет человек посмотреть список компаний-конкурсантов, увидит наше название, перейдет на сайт — и узнает, что есть мы, что работать с нами легко. И позвонит нам некоторое время спустя, сдать старый автомобиль или стиральную машину, неважно. В итоге наши города и регионы станут чище, подход к экологии и переработке —цивилизованнее. Конечно, мы хотим войти в тройку победителей, но не из самолюбия, а потому что мы на самом деле этого достойны — «СБВ утилизация» это не просто про зарабатывание денег, это про социальное развитие общества и экологию, с которой у нас, как известно, не очень хорошо обстоят дела.

Проголосовать за компанию, которая своими силами вывозит ненужную вам или вашему предприятию технику, разбирает ее, тщательно сортирует и направляет в переработку, а затем еще и платит сдавшему деньги, можно на сайте конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга».