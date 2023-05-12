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Певица Валерия появилась в драгоценностях CHAMOVSKIKH в специальном выпуске шоу «Маска»

Певица Валерия появилась в драгоценностях CHAMOVSKIKH в специальном выпуске шоу «Маска»
Иллюстрация: Пресс-служба CHAMOVSKIKH Jewellery House

Выпуск был полностью посвящен творчеству народной артистки России. Маски не смогли затмить ослепительный блеск превосходных бриллиантов, которые выбрала для своего образа звездная виновница торжества.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЮВЕЛИРЫ#НОВОСТИ

В апреле любимица миллионов зрителей певица Валерия отметила свой 55-летний юбилей. Участниками шоу стали коллеги и друзья именинницы, с которыми певицу связывают годы плодотворного сотрудничества и множество успешных проектов. За масками в этот раз скрывались композитор Виктор Дробыш, хоккеист Владислав Третьяк, шоумен Тимур Батрутдинов, артисты Александр Буйнов, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, продюсер Иосиф Пригожин.

Неподражаемые маски не смогли затмить ослепительный блеск превосходных бриллиантов, которые выбрала для своего образа звездная виновница торжества. В центре внимания Валерии оказался бриллиантовый сет Jazz Age, созданный ювелирами CHAMOVSKIKH. Удлиненные асимметричные серьги, пара колец и двойное колье с подвесными бриллиантовыми сферами следовали за каждым движением артистки, завораживая ослепительным сиянием 1100 драгоценных камней. Возможность трансформации украшений позволила импровизировать с длиной золотых цепей и высотой расположения подвесных элементов. В дополнение к драгоценностям Jazz Age Валерия выбрала коктейльное кольцо «Дневной Сингапур» с бриллиантами и коллекционным морганитом, а также кольцо из концептуальной коллекции «Искусство флирта».

Певица Валерия появилась в драгоценностях CHAMOVSKIKH в специальном выпуске шоу «Маска» 1

Ранее певица появилась в драгоценностях премиального бренда на сцене Crocus City Hall во время своего грандиозного сольного концерта, где исполнила знаменитые песни в дуэте с собой — Валерией времен творческого дебюта и Иосифом Кобзоном. Роль драгоценных акцентов в сценическом образе сыграли бриллиантовое колье с редким морганитом 47 ct, эффектные серьги-шандельеры и эксклюзивное кольцо-трансформер «София» от CHAMOVSKIKH, рассказали в пресс-службе ювелирного дома.

Напомним, что год назад специальный выпуск шоу «Маска» был также посвящен круглой дате — 55-летний юбилей отметил Филипп Киркоров. Председатель жюри, к слову, является обладателем эксклюзивной броши-подвеса от CHAMOVSKIKH: персонализированное украшение инкрустировано 160 бриллиантами и 207 рубинами.

Справка DK.RU

 
CHAMOVSKIKH Jewellery House — международный ювелирный бренд с собственным высокотехнологичным производством полного цикла. Компания, основанная в 1996 году, занимает лидирующие позиции в премиальном сегменте российского ювелирного рынка, создавая украшения высокой инвестиционной и художественной ценности. Эксклюзивные драгоценности находятся в собственности представителей мировой культурной элиты, в том числе Анны Нетребко, Ильи Резника, Филиппа Киркорова, Валерии, Леонида Агутина, а также членов императорского дома Романовых и лично великой княгини Марии Владимировны.
 

 

Автор: Мария Смирнова
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