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Год назад уральцы стали сортировать мусор по-новому. Что из этого вышло?

Год назад уральцы стали сортировать мусор по-новому. Что из этого вышло?
Иллюстрация: Предоставлено компанией «Умная переработка»

Теперь жители Екатеринбурга, как в европейских странах, могут сдавать рассортированные на множество фракций отходы рядом с домом. За год на переработку отправилось 140 тонн вторсырья.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Весной прошлого года компания «Умная переработка» начала устанавливать в Екатеринбурге специальные системы для раздельного сбора отходов рядом с жилыми комплексами и офисами крупных компаний. После этого число жителей города, которые стали сортировать дома мусор, увеличилось. А горожане, которые занимались этим раньше, получили доступ к удобной инфраструктуре в шаговой доступности.

Инициаторам проекта фактически удалось внедрить опыт ведущих европейских стран, адаптировав его к российским реалиям. Комплексы сделали многофракционными. На площадках стали устанавливать до восьми контейнеров. В каждом из них накапливается определенный вид отходов — это может быть твердый или мягкий пластик, макулатура, стекло, металлические отходы или старая бытовая техника.

Наша принципиальная позиция — собирать только те отходы, которые гарантировано будут переработаны и не попадут на полигон, — объяснил DK.RU гендиректор компании «Умная переработка» Сергей Пугачев. — Мы отправляем их предприятиям-партнерам по Союзу отходоперерабатывающих предприятий УрФО и напрямую компаниями-изготовителям готовой продукции из вторичного сырья. Например, твердый полиэтилен (флаконы от бытовой химии, канистры, крышечки от бутылок) перерабатывается в ПНД трубы, гидроизоляционные мембраны, полиэтиленовые пакеты — в дизайнерскую мебель, из макулатуры — картонные коробки. 

Представители компании «Умная переработка» разработали курсы лекций, игровых и практических форм обучения жителей раздельному накоплению ТКО. В назначенные даты рядом со станциями работают экоконсультанты, которые отвечают на возникающие у жителей вопросы. А для удобства екатеринбуржцев сортировочные комплексы снабжены подробными инструкциями о том, как подготовить отходы к сдаче. 

Год назад уральцы стали сортировать мусор по-новому. Что из этого вышло? 1

В настоящий момент в Екатеринбурге установлено семь систем для раздельного сбора отходов. Большинство — рядом с жилыми комплексами и апартаментами. Один из первых комплексов для сортировки в марте прошлого года появился рядом с ЖК «Мечта». Сейчас на постоянной основе пунктом пользуются около 730 человек — это жители ЖК и близлежащих домов. С марта прошлого года с этой площадки вывезли более 11 тонн вторсырья.

Как рассказала DK.RU директор управляющей компании «Форум Сервис» Евгения Заволжина, проект удалось реализовать благодаря тому, что совпали интересы застройщика, жителей и компании «Умная переработка»:

Холдинг Форум-групп всегда уделял большое внимание экологическому направлению. Еще во время проектирования этого ЖК мы планировали создать условия для раздельного сбора ТКО. Но для этого нужно было самостоятельно оборудовать места для хранения, наладить прямые контакты с заводами-переработчиками. Поэтому мы стали искать партнера, который сможет организовать раздельный сбор большого количества фракций, не только пластика и стекла. Так судьба свела нас с компанией «Умная переработка», которая только начинала развивать свой проект. Признаюсь, первое время были опасения. Но сегодня мы видим, что отходы вывозятся раздельно, своевременно, а компания готова поддерживать диалог с жителями.

Помимо ЖК «Мечта», сортировочные станции находятся рядом с ЖК Clever Park, ЖК «Татлин», АК «Огни Екатеринбурга», а также в микрорайоне «Светлый». Кстати, жители этого микрорайона победили в конкурсе на установку сортировочного комплекса, набрав максимальное количество голосов своих соседей, готовых сдавать мусор раздельно.

Сегодня пунктами «Умной переработки» пользуется около 15 тыс. чел. Помимо жилых комплексов, «Умная переработка» устанавливает свои системы на предприятиях и организует их обслуживание.

Год назад уральцы стали сортировать мусор по-новому. Что из этого вышло? 2

Как рассказал Сергей Пугачев, компания получает множество положительных откликов и не планирует останавливаться на достигнутом — в этом году намерена установить в городе еще восемь сортировочных станций. Одна из них до конца мая заработает на территории Шарташского лесопарка.

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ООО "СМАРТ РЕЦИКЛИНГ"

Автор: Елизавета Порошина
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