«Таких цен еще не было». Новостройка на Юго-Западе бьет городские рекорды

В Юго-Западном районе Екатеринбурга стартовали продажи финальной очереди ЖК в границах ул. Шаумяна – Ясная – Громова – Волгоградская. Эксперты обратили внимание на цены в новом доме.

В Екатеринбурге стартуют продажи финальной очереди ЖК «Миллениум». Расположенный в Юго-Западном районе города 25-этажный дом станет завершением легендарного проекта. Компания «Практика», которая возводит жилой комплекс, удивила не только новым подходом в строительстве, но и ценами на квартиры в доме.

«Миллениум» находится в районе с развитой и давно сформированной инфраструктурой. В шаговой доступности есть три детских сада — № 233, 561 и 156, три школы — № 109, 140 и 159, торговый центр «Буревестник», множество продуктовых магазинов, аптеки и почта. А до центра города можно доехать за 10 минут.

Фото: ЖК «Миллениум»

В комплексе есть и собственная инфраструктура. Не нужно даже переходить дорогу, чтобы зайти за продуктами в супермаркет, пообедать в кафе или отвести ребенка в частный детский сад по пути на работу. Список таких «сервисов во дворе» для жителей комплекса будет только расширяться, так что все бытовые вопросы можно будет решать не покидая пределы ЖК.

Обращают на себя внимание и технологии строительства «Практики», которые компания применяет в этом доме. Наружные стены и внутренние перегородки из кирпича, пластиковые окна с пятикамерным ПВХ-профилем — все это гарантирует отличную звукоизоляцию в каждой квартире, а также тепло зимой и прохладу летом. Квартиры в «Миллениуме» сдаются с отделкой WhiteBox. Будущих жителей ждут ровные и оштукатуренные стены, полная разводка электрики, воды и отопления.

ЖК «Миллениум» — это про комфортную жизнь в десяти минутах от центра города. Но хочется подчеркнуть: это далеко не все, что получают будущие жители, — отмечают в компании «Практика». — Наш проект предлагает лучшую цену за квадратный метр в новостройках в данной локации города, таких цен еще не было.

Фото: ЖК «Миллениум»

На фоне общей тенденции к удорожанию недвижимости в Екатеринбурге ЖК «Миллениум» на самом деле выделяется: по данным «Яндекс.Недвижимости», квадратный метр в квартирах жилого комплекса стоит от 114 000 руб. Девелопер предусмотрел широкий выбор планировочных решений: уютные студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а также трехкомнатные квартиры для больших семей.

Узнать подробности о проекте и получить выгодное предложение на покупку квартиры можно в отделе продаж застройщика по адресу ул. Громова, 26 или по телефону +7 343 222 000 3.

СПРАВКА «Практика» — один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, формирующий облик уральской столицы уже более 16 лет. На текущий момент компания возводит жилые комплексы «ТЕМП» на Уралмаше, «Квартал К3» на Эльмаше и «Жилые высотки Н2О» возле ДК РТИ.

Реклама. Застройщик жилого комплекса «Миллениум: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Ваш Дом», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону: +7 (343) 222 00 03 или на сайте: millenium-ekb.ru