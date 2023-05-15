Церемония ежегодной «Премии №1» для предпринимателей Среднего Урала пройдет 26 мая

В этом году победителей выбирают в шести номинациях. Жюри будет учитывать в том числе социальную политику предприятий и даже возраст бизнесменов.

26 мая в Екатеринбурге Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области проведут ежегодную премию уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Соорганизатором премии выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Ежегодно оргкомитет премии отмечает самых ярких, эффективных и успешных представителей уральского бизнеса. В этом году награды будут вручать по шести номинациям:

За корпоративное укрепление семейных ценностей. Вручается крупному предприятию Свердловской области, политика которого в 2022 г. была направлена на поддержку семей работников, связана с федеральной и региональной демографической повесткой. За вклад в развитие Екатеринбурга (специальная номинация к 300-летию Екатеринбурга). Вручается крупному промышленному предприятию, основные мощности которого расположены в Екатеринбурге. В 2021-2022 гг. компания внесла значительный вклад в развитие города. Экспортер несырьевой продукции. Предприятие, достигшее значительных успехов в сохранении/наращивании объемов несырьевого неэнергетического экспорта в текущих условиях. Предприятие оборонно-промышленного комплекса. Предприятие, внесшее значительный вклад в укрепление обороноспособности страны в текущих условиях. Молодой предприниматель. Владелец бизнеса до 35 лет, бизнес которого показал положительную динамику в 2022 г. Гран-при. Главная номинация, вручается предприятию за наиболее значимый для Свердловской области и реализованный инфраструктурный проект в период с 2022 г. по I квартал 2023 г.

Список номинантов формируется учредителями и партнерами на основе открытой информации в СМИ, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, научных организаций, институтов развития и утверждается Оргкомитетом премии.