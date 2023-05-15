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Родители поставят оценки учреждениям дополнительного образования

Родители поставят оценки учреждениям дополнительного образования
Иллюстрация: freepik.com

В Свердловской области в мае стартует независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями дополнительного образования.

#НОВОСТИ

Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дополнительного образования, а также в целях повышения качества образования.  Принять участие в независимой оценке можно с 12 мая по 1 июня 2023 г., заполнив анкету по ссылке. О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала директор  МАУ ДО «ЦВР» (Новоуральский ГО) Наталия Луканина:

Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям) предлагается дистанционно, через заполнение онлайн-анкеты, принять участие в независимой оценке. Вопросы анкеты касаются доступности информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворенности качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность представить свои предложения по улучшению работы учреждений дополнительного образования. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде. По итогам анкетирования родителей, очных визитов сотрудников организации-оператора в учреждения дополнительного образования мы разрабатываем планы мероприятий для устранения недостатков. Таким образом, в проведение независимой оценки мотивированно вовлечены все субъекты образовательного процесса. Через совершенствование условий оказания услуг мы повышаем и качество образования.

Автор: Гринина Ирина
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