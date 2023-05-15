Родители поставят оценки учреждениям дополнительного образования

В Свердловской области в мае стартует независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями дополнительного образования.

Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дополнительного образования, а также в целях повышения качества образования. Принять участие в независимой оценке можно с 12 мая по 1 июня 2023 г., заполнив анкету по ссылке. О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала директор МАУ ДО «ЦВР» (Новоуральский ГО) Наталия Луканина: