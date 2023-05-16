Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших долгосрочных вкладов

Рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов в рублях в мае 2023 г. был составлен порталом «Выберу.ру». В тройке лучших депозитных продуктов — срочный вклад «Доход» банка Уралсиб.

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из топ-50 по активам на 1 февраля 2022 г. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные возможности для клиентов (частичное пополнение или снятие, онлайн-оформление и т.д.), а также условия досрочного расторжения договора вклада или его пролонгации.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15 г.)