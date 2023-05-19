«Качественное сырье и премиальные присадки за разумную цену: в чем достоинства бренда ZIC»

Выбор моторного масла стал непосильной задачей для потребителей, которые привыкли использовать продукцию западных производителей. Почему сегодня стоит отдать предпочтение бренду из Кореи?

Какой бренд выбрать? Какие у продукта преимущества и недостатки? Подойдет ли это масло автомобилю? Как минимизировать риски приобретения поддельного продукта? На эти важные вопросы ищет ответы каждый потребитель, который хочет быть уверен в масле для своего автомобиля.

Сокращение предложения на рынке моторных масел крупных европейских и американских производителей изменило соотношение на рынке смазочных материалов. Азиатские бренды стали привлекать все больше внимания своей конкурентной ценой относительно известных марок Castrol, Mobil, Shell.

Мировой бренд «ZIC», производящий смазочную продукцию, имеет развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах России. В конце апреля компания «ЭССМО» (официальный дистрибьютор ZIC на территории Свердловской области) организовала семинар с участием бренд-менеджера «ZIC» Бориса Перепелицы, где эксперт подробно рассказал об истории компании, особенностях продуктовых линеек и конкурентных преимуществах на современном рынке:

О производителе

— Производитель моторных масел «ZIC» входит в состав группы SK Group, владеющей вторым по масштабам нефтеперерабатывающим заводом в мире, занимает лидирующие позиции в крупнейших авторитетных рейтингах.

Отличительной особенностью компании с более полувековой историей является наличие предприятия полного цикла: от добычи до доставки готового продукта. Тщательный контроль на всех стадиях производства — залог создания высококачественного продукта.

Сегодня только 20% компаний, которые делают моторные масла, производят его для себя самостоятельно. Остальные покупают сырье, присадки и смешивают их. У предприятий полного цикла есть серьезные преимущества — более низкая себестоимость производства и стабильное качество.

При производстве моторных масел компания использует базовые синтетические масла высокого качества. Основой для большинства продуктов ZIC стало базовое масло III группы Yubase, которое SK Group самостоятельно производит и продает ключевым игрокам рынка.

Вся продукция бренда ZIC производится на собственном заводе в Южной Корее в городе Ульсан.

Сейчас на российском рынке доступны пять линеек продуктов производителя для легковых автомобилей: полусинтетические масла ZIC Х5, синтетические ZIC Х7 и полностью синтетические ZIC Х9, ZIC TOP и ZIC ZERO. Последняя подходит не только для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, но и для гибридных машин.

Особое внимание компания ZIC уделяет коммерческому транспорту. Моторные масла из линейки Х7000 и Х9000 имеют необходимые спецификации и оригинальные OEM допуски ведущих европейский производителей.

Также компания ZIC акцентирует внимание на трансмиссионных маслах для легкового и коммерческого транспорта. На текущий момент ассортимент производимых масел практически на 100% перекрывает потребности в маслах для автоматических (ATF), механических (MT) и гипоидных передач (API GL-4, API GL-5).

Для специальной техники выпускают универсальное тракторное трансмиссионное масло UTTO и специальное гидро-трансмиссионное масло для элементов трансмиссии и силовых передач (TDTO)

В преддверии летнего мотосезона для поклонников двухколесной техники есть замечательные синтетические продукты ZIC 4T и ZIC 2T.

О ситуации на рынке

Расширение геополитических санкций в сторону России изменило доли рынка. Западные бренды приняли решение о закрытии своих представительств, активно приступили к ликвидации своих активов и прекращению поставок. На данный момент в магазинах доступен крайне небольшой ассортимент товаров, большая часть которого привезена параллельным импортом из ближнего зарубежья.

Для покупателей, которые продолжают использовать продукцию большой тройки производителей моторных масел, возникают определенные риски. Прежде всего это высокая цена, нестабильные поставки, вероятность приобрести поддельный некачественный продукт. Отечественные компании пока не могут полностью закрыть освободившуюся нишу. Во-первых, их объемы производства существенно ниже. А во-вторых, они также использовали присадки, которые закупали у западных компаний. Сейчас переходят на присадки из Индии и Китая, и мне хочется верить, что им это удастся.

По словам представителя «ZIC», им удалось справиться с логистическими сложностями и увеличить объем ввозимой в Россию продукции, сохранив при этом конкурентоспособную цену. А за счет наличия производства полного цикла компания сохранила доступ к качественному сырью и премиальным присадкам. Именно поэтому россияне могут покупать бренд мирового уровня, не испытывая никаких сложностей, в любом магазине.

Сейчас производитель масел «ZIC» фиксирует серьезную заинтересованность клиентов и видит огромный потенциал для своего дальнейшего развития на российском рынке.

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ООО «Эссмо»