Когда ждать франчайзинговую революцию, расскажут на выставке франшиз в Екатеринбурге
30 мая на площадке Атриум Палас отеля развернется международная выставка франшиз от компании Franch Region — организатора региональных выставок-конференций по франчайзингу в России и странах СНГ.
Участие в выставке подтвердили более 15 известных компаний. Спикеры поделятся своим опытом и расскажут:
- Ждет ли нас франчайзинговая революция;
- Какую роль играет позиционирование себя через соцсети в реалиях сегодняшнего мира для увеличения дохода;
- Как построить доверительные отношения со своей аудиторией в соцсетях, сформировать сообщество и достичь максимального ltv, увеличить жизненный цикл клиента;
- Для чего нужна регистрация товарного знака;
- Как работать со СМИ и продвигаться в интернете.
Спикеры мероприятия:
— Андрей Разуваев, руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО;
— Мария Винокурова, предприниматель, блогер, основатель Школы блогеров для взрослых;
— Ксения Акушева, предприниматель, бизнес-тренер, инвестор;
— Екатерина Валькова, юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности;
— Алена Потапова, директор по развитию бизнеса сети бизнес-порталов ГлобалМедиа.
На выставке выступят руководители и собственники компаний, которые поделятся своим уникальным опытом развития бизнеса. Кроме того, наши эксперты проведут мастер-классы для предпринимателей: помогут разобраться с тем, как и какую франшизу лучше выбрать, — рассказывает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.
В числе компаний-участниц выставки:
«Чистая планета», сеть фирменных магазинов премиальной бытовой химии и средств личной гигиены;
Ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико»;
Агентство недвижимости «Unikor»;
Компания «А-прокат»;
Федеральная сеть салонов оптики «Оптимист Оптика»;
Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру — компания «СДЭК»;
Поставщик метрологического оборудования отечественного и зарубежного производства «НОВОСИСТЕМС»;
«Гемотест» — франшиза медицинского бизнеса;
«Магазин постоянных распродаж» — сеть магазинов самообслуживания с товарами для семьи, дома и дачи;
Сеть магазинов с полезными товарами для красоты, здоровья и дома «Улыбка радуги»;
«Ergonova» — компания, готовая предложить все для здоровой жизни: массажное оборудование, тренажеры;
Клининговая компания «New cleaning»;
Сеть товаров для животных в Новосибирске и Сибири «Мокрый нос»;
«MANGO OFFICE» — поставщик отечественных решений в области облачных коммуникационных инструментах для бизнеса.
Число компаний-участниц выставки-конференции в Екатеринбурге растет. Ознакомиться с актуальным списком, оставить заявку на участие или запросить бесплатный билет посетителя, можно на сайте Franch Region. Мероприятие проходит при поддержке Российской ассоциации Франчайзинга (РАФ).