Когда ждать франчайзинговую революцию, расскажут на выставке франшиз в Екатеринбурге

30 мая на площадке Атриум Палас отеля развернется международная выставка франшиз от компании Franch Region — организатора региональных выставок-конференций по франчайзингу в России и странах СНГ.

Участие в выставке подтвердили более 15 известных компаний. Спикеры поделятся своим опытом и расскажут:

Ждет ли нас франчайзинговая революция;

Какую роль играет позиционирование себя через соцсети в реалиях сегодняшнего мира для увеличения дохода;

Как построить доверительные отношения со своей аудиторией в соцсетях, сформировать сообщество и достичь максимального ltv, увеличить жизненный цикл клиента;

Для чего нужна регистрация товарного знака;

Как работать со СМИ и продвигаться в интернете.

Спикеры мероприятия:

— Андрей Разуваев, руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО;

— Мария Винокурова, предприниматель, блогер, основатель Школы блогеров для взрослых;

— Ксения Акушева, предприниматель, бизнес-тренер, инвестор;

— Екатерина Валькова, юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности;

— Алена Потапова, директор по развитию бизнеса сети бизнес-порталов ГлобалМедиа.

На выставке выступят руководители и собственники компаний, которые поделятся своим уникальным опытом развития бизнеса. Кроме того, наши эксперты проведут мастер-классы для предпринимателей: помогут разобраться с тем, как и какую франшизу лучше выбрать, — рассказывает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.

В числе компаний-участниц выставки:

«Чистая планета», сеть фирменных магазинов премиальной бытовой химии и средств личной гигиены;

Ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико»;

Агентство недвижимости «Unikor»;

Компания «А-прокат»;

Федеральная сеть салонов оптики «Оптимист Оптика»;

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру — компания «СДЭК»;

Поставщик метрологического оборудования отечественного и зарубежного производства «НОВОСИСТЕМС»;

«Гемотест» — франшиза медицинского бизнеса;

«Магазин постоянных распродаж» — сеть магазинов самообслуживания с товарами для семьи, дома и дачи;

Сеть магазинов с полезными товарами для красоты, здоровья и дома «Улыбка радуги»;

«Ergonova» — компания, готовая предложить все для здоровой жизни: массажное оборудование, тренажеры;

Клининговая компания «New cleaning»;

Сеть товаров для животных в Новосибирске и Сибири «Мокрый нос»;

«MANGO OFFICE» — поставщик отечественных решений в области облачных коммуникационных инструментах для бизнеса.

Число компаний-участниц выставки-конференции в Екатеринбурге растет. Ознакомиться с актуальным списком, оставить заявку на участие или запросить бесплатный билет посетителя, можно на сайте Franch Region. Мероприятие проходит при поддержке Российской ассоциации Франчайзинга (РАФ).