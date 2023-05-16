Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.05
79,10
86,08
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Когда ждать франчайзинговую революцию, расскажут на выставке франшиз в Екатеринбурге

Когда ждать франчайзинговую революцию, расскажут на выставке франшиз в Екатеринбурге
Иллюстрация: Franch Region

30 мая на площадке Атриум Палас отеля развернется международная выставка франшиз от компании Franch Region — организатора региональных выставок-конференций по франчайзингу в России и странах СНГ.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Участие в выставке подтвердили более 15 известных компаний. Спикеры поделятся своим опытом и расскажут:

  • Ждет ли нас франчайзинговая революция;
  • Какую роль играет позиционирование себя через соцсети в реалиях сегодняшнего мира для увеличения дохода;
  • Как построить доверительные отношения со своей аудиторией в соцсетях, сформировать сообщество и достичь максимального ltv, увеличить жизненный цикл клиента;
  • Для чего нужна регистрация товарного знака;
  • Как работать со СМИ и продвигаться в интернете.

Спикеры мероприятия:

— Андрей Разуваев, руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО;

— Мария Винокурова, предприниматель, блогер, основатель Школы блогеров для взрослых;

— Ксения Акушева, предприниматель, бизнес-тренер, инвестор;

— Екатерина Валькова, юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности;

— Алена Потапова, директор по развитию бизнеса сети бизнес-порталов ГлобалМедиа.

На выставке выступят руководители и собственники компаний, которые поделятся своим уникальным опытом развития бизнеса. Кроме того, наши эксперты проведут мастер-классы для предпринимателей: помогут разобраться с тем, как и какую франшизу лучше выбрать,  рассказывает основатель и руководитель компании Franch Region Кира Гофштадт.

В числе компаний-участниц выставки:

«Чистая планета», сеть фирменных магазинов премиальной бытовой химии и средств личной гигиены;

Ресторан грузинской кухни «Хачапури тетушки Марико»;

Агентство недвижимости «Unikor»;

Компания «А-прокат»;

Федеральная сеть салонов оптики «Оптимист Оптика»;

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру — компания «СДЭК»;

Поставщик метрологического оборудования отечественного и зарубежного производства «НОВОСИСТЕМС»;

«Гемотест» — франшиза медицинского бизнеса;

«Магазин постоянных распродаж» — сеть магазинов самообслуживания с товарами для семьи, дома и дачи;

Сеть магазинов с полезными товарами для красоты, здоровья и дома «Улыбка радуги»;

«Ergonova» — компания, готовая предложить все для здоровой жизни: массажное оборудование, тренажеры;

Клининговая компания «New cleaning»;

Сеть товаров для животных в Новосибирске и Сибири «Мокрый нос»;

«MANGO OFFICE» — поставщик отечественных решений в области облачных коммуникационных инструментах для бизнеса.

Число компаний-участниц выставки-конференции в Екатеринбурге растет. Ознакомиться с актуальным списком, оставить заявку на участие или запросить бесплатный билет посетителя, можно на сайте Franch Region. Мероприятие проходит при поддержке Российской ассоциации Франчайзинга (РАФ).

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Отечественные процессоры «Байкал Электроникс» на 200% подскочили в ценеОтечественные процессоры «Байкал Электроникс» на 200% подскочили в цене
  • Горные вершины, экотропы, этнофестивали, шаманы, аутентичные деревни, чиновники-энтузиастыГорные вершины, экотропы, этнофестивали, шаманы, аутентичные деревни, чиновники-энтузиасты
  • Владимир Путин подписал указ о реформировании системы высшего образованияВладимир Путин подписал указ о реформировании системы высшего образования
  • Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.