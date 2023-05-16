Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.05
79,10
86,08
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб стал инициатором первого общероссийского межбанковского акселератора

Банк Уралсиб стал инициатором первого общероссийского межбанковского акселератора
Иллюстрация: freepik.com

Акселератор запущен на базе Ассоциации российских банков (АРБ). Программа продлится с июня по сентябрь 2023 г. Цель проекта — поиск и внедрение инновационных финтех-решений в банковский сектор.

#НОВОСТИ

Акселерационная программа финтех-проектов — это один из ключевых проектов комитета по инновациям АРБ, которая запланирована на 2023 г. Программа, рассчитанная для всех членов АРБ в формате единого окна, позволит стартапу или проекту, становясь участником программы, сотрудничать со всеми участниками Ассоциации.

Банк Уралсиб всегда стремился быть в авангарде финансовых инноваций. Наше участие в акселераторе дает нам возможность активно взаимодействовать с начинающими компаниями, предлагающими перспективные решения для банковского сектора, — говорит директор по инновациям Банка Уралсиб, глава комитета по инновациям АРБ Дмитрий Гришин.

Работа Банка Уралсиб с инновациями началась еще в 2019 г. За это время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Примерами успешных проектов стали: создание канала по CPA модели, ускорение принятия кредитного решения в автокредитовании в четыре раза и повышение эффективности бэк-офисных процессов с существенным снижением операционных затрат.

Акселерационная программа Ассоциация российских банков обеспечит консолидацию запросов банков, воронку релевантных российских и зарубежных стартапов, а также будет проводить регулярные встречи с партнерами программы для обмена лучшими практиками и результатами пилотных проектов.

Ожидается более 1000 заявок на участие. Организаторы отберут 100 лучших проектов для участия в акселераторе, где команды смогут доработать свое предложение для банков в ходе встреч с менторами и трекерами. По итогам трехмесячного акселератора, на питч-сессии 30 команд-финалистов представят свои решения банкам с возможностью заключения контрактов с банками-участниками для дальнейшего пилотирования и внедрения.

Успех пилота напрямую зависит от его качества и готовности проекта адаптироваться под потребности конкретного заказчика, — отмечает Дмитрий Гришин. — Мы рады видеть, что наша стратегия инноваций приносит реальные результаты. Участие в акселераторе — это еще один шаг вперед в этом направлении. Мы с нетерпением ждем возможности работать с новыми командами и видеть, как их свежие идеи будут преобразовывать банковский сектор.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15 г.) 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Отечественные процессоры «Байкал Электроникс» на 200% подскочили в ценеОтечественные процессоры «Байкал Электроникс» на 200% подскочили в цене
  • Горные вершины, экотропы, этнофестивали, шаманы, аутентичные деревни, чиновники-энтузиастыГорные вершины, экотропы, этнофестивали, шаманы, аутентичные деревни, чиновники-энтузиасты
  • Владимир Путин подписал указ о реформировании системы высшего образованияВладимир Путин подписал указ о реформировании системы высшего образования
  • Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)Суд Москвы арестовал 311 млн руб. на счетах блогера Валерии Чекалиной (ler_chek)
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.