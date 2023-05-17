Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.05
79,10
86,08
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия

Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия
Автор фото: Mufid Majnun. Иллюстрация: Unsplash.com

Руководитель новосибирского научного центра Ринат Максютов уволен приказом главы Роспотребнадзора из-за «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

#НАУКА#НОВОСТИ

Роспотребнадзор уволил гендиректора Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, пишет «Коммерсантъ». В приказе, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой, основанием для увольнения указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия», рассказали источники издания. Новосибирский центр известен в том числе как разработчик вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Представитель «Вектора» заявил, что комментировать кадровые перестановки может только Роспотребнадзор, а центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов». 

Сам Максютов пока не комментировал ситуацию. Он возглавлял «Вектор» с сентября 2016 г. Ринат Максютов — доктор биологических наук, автор и соавтор более чем 70 научных работ.

ГНЦ «Вектор»— один из крупнейших в России научно-производственных комплексов в области естественных наук.

Новые штаммы коронавируса борются за субстрат — тех, кто не привит, — Константин Северинов

В 2021 г., во время массовой вакцинации от коронавируса, у ученых возникли сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны». В «Векторе» такие утверждения называли бездоказательными.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Малые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую системуМалые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую систему
  • Российские авиакомпании начали продавать билеты в ГрузиюРоссийские авиакомпании начали продавать билеты в Грузию
  • В поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчестваВ поселке Шувакиш появится парк уральского деревянного зодчества
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.