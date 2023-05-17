Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия

Руководитель новосибирского научного центра Ринат Максютов уволен приказом главы Роспотребнадзора из-за «непринятия мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Роспотребнадзор уволил гендиректора Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, пишет «Коммерсантъ». В приказе, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой, основанием для увольнения указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия», рассказали источники издания. Новосибирский центр известен в том числе как разработчик вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Представитель «Вектора» заявил, что комментировать кадровые перестановки может только Роспотребнадзор, а центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов».

Сам Максютов пока не комментировал ситуацию. Он возглавлял «Вектор» с сентября 2016 г. Ринат Максютов — доктор биологических наук, автор и соавтор более чем 70 научных работ.

ГНЦ «Вектор»— один из крупнейших в России научно-производственных комплексов в области естественных наук.

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