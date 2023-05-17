Заброшенный хлебозавод на 8 Марта станет точкой притяжения для предпринимателей

Часть площадей займет производитель пищевой упаковки FoodFace. Также здесь будет работать обучающий центр для бизнеса и самый высокий скалодром в УрФО.

На месте заброшенного хлебзавода на пересечении ул. 8 Марта и Объездной дороги откроют кластер уральского бизнеса. Об этом DK.RU рассказал владелец компании FoodFace Андрей Лодкин, который арендовал здание хлебозавода для расширения своего производства.

В настоящий момент он проводит переговоры с компаниями, которые будут работать по соседству с его предприятием. Два резидента уже определены.

Во-первых, на территории завода будет работать обучающий центр КУБ — Кластер уральского бизнеса. Инициаторами проекта выступили преподаватели и выпускники центра Сколково, которые хотят, чтобы обучение международного уровня было доступно не только в Москве, но и на Урале. В первую очередь программы будут рассчитаны на руководителей промышленных предприятий. Для проведения мероприятий оборудуют современное ивент-пространство. Еще один подтвержденный резидент — НКО Арбуз. Эта организация будет помогать предприятиям, которые испытывают трудности в разработках и дефицит кадров, наладить взаимодействие с учебными заведениями и их лабораториями, — рассказал Андрей Лодкин.

Кроме этого, на территории завода будет работать зона общепита и зона, которую займут организации дополнительного образования.

В частности, ведутся переговоры о переезде на площадку завода школы олимпийского резерва горных видов спорта. Для спортсменов планируют оборудовать скалодром, высотой более 17 метров — он станет самым высоким в УрФО.

Там также могут появиться и другие развлечения для любителей экстрима — зона для тренировок канатоходцев и полоса препятствий по типу той, что преодолевают участники проекта «Русский ниндзя».

Для детей сотрудников FoodFace и жителей ближайших микрорайонов — Ботаники и Вторчермета — планируют открыть от пяти до восьми точек дополнительного образования.

Задумка в том, чтобы взрослые могли привезти детей сразу на несколько кружков или секций, а сами в это время посетить полезные лекции, провести переговоры или заняться экстремальными видами спорта, — объяснил Андрей Лодкин.

В настоящий момент предприятие FoodFace базируется в промзоне в районе РТИ. Производственные мощности с июня начнут постепенно перевозить на новую площадку. Параллельно предприятие занимается расширением штата. По словам руководителя компании, сейчас для того, чтобы предприятие успевало справляться с заказами, нужно принять на работу около 50 человек. После переезда объявят дополнительный набор сотрудников.

Ремонт площадки бывшего хлебозавода уже начался: идет проектирование сетей, фасадов, ремонт крыши и замена окон. Объем вложений превысит 100 млн руб. Ожидается, что площадка бывшего хлебозавода обретет новый вид и будет заполнена резидентами к концу 2024 г.

Ранее DK.RU писал, что инициативу создания индустриального парка на месте заброшенного хлебзавода одобрил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Напомним, несколько лет назад здание хотели снести.

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