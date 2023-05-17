Не забывайте о дружбе и отдыхе. Билл Гейтс назвал пять советов, которые бы дал сам себе

«В жизни есть нечто большее, чем работа. Не ждите так долго, как я, чтобы усвоить этот урок». Основатель Microsoft дал выпускникам вузов несколько советов, которые сам хотел бы получить в молодости.

Билл Гейтс, основатель ИТ-корпорации Microsoft и миллиардер, чье состояние оценивается в $104 млрд, опубликовал в своем блоге несколько советов, которые он дал выпускникам Университета Северной Аризоны. Предприниматель и филантроп, который учился в Гарварде, но так и не окончил его, признался, что у него не было ни такого же выпускного, ни такой напутственной речи.

Первый совет: жизнь — это не одноактная пьеса

«То, что вы делаете завтра или в течение следующих десяти лет, необязательно должно быть тем, что вы делаете вечно. Когда я окончил школу, то думал, что буду работать в Microsoft до конца своей жизни, но сегодня благотворительность — это моя работа на полную ставку».

Второй совет: никогда нельзя быть слишком умным

«Я думал, что знаю все, что нужно, когда закончил колледж. Но первый шаг к изучению чего-то нового — принять то, чего вы не знаете, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вы уже знаете. В какой-то момент своей карьеры вы столкнетесь с проблемой, которую не сможете решить самостоятельно. <…> Почти все, чего я достиг, произошло благодаря тому, что я искал других, которые знали больше».

Третий совет: тяготейте к работе, которая решает важную проблему

«Когда вы проводите свои дни, делая что-то, что решает большую проблему, это заряжает вас энергией, чтобы делать свою работу лучше всех. Это заставляет вас быть более творческим и придает вашей жизни сильное чувство цели».

Четвертый совет: не недооценивайте силу дружбы

«Когда я учился в школе, то подружился с другим учеником, который разделял мои интересы к научно-фантастическим романам и компьютерным журналам. Я и не подозревал, насколько важна будет эта дружба. Моего друга звали Пол Аллен, и мы вместе основали Microsoft.

Помните, что люди, с которыми вы сидели рядом на лекциях, катались на лыжах и соревновались, не просто ваши одноклассники. Они ваша сеть, ваши будущие соучредители и коллеги. Отличный источник поддержки, информации и советов».

Пятый совет: работа — это не главное. Давайте передышку себе и другим

«Это совет, который я мог бы использовать чаще всего. Вы не бездельник, если вы позволяете себе расслабиться. Когда я был в вашем возрасте, то не верил в отпуск и выходные, заставлял всех вокруг меня много работать. На заре Microsoft мой офис выходил окнами на парковку, и я следил за тем, кто уходит рано, а кто остается допоздна.

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Но когда я стал старше — и особенно когда я стал отцом, — я понял, что в жизни есть нечто большее, чем работа. Не ждите так долго, как я, чтобы усвоить этот урок. Сделайте перерыв, когда вам нужно. Будьте легче с окружающими, когда это им нужно».