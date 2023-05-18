Модульбанк запустил сервис для кофеен CafeStore в Екатеринбурге

CafeStore — маркетплейс для заказа кофе, расходников и ПО для кофеен. Платформа уже протестирована на клиентах из Москвы, Владимира и Новосибирска.

Официальная презентация платформы CafeStore, разработанной Модульбанком, пройдет в Екатеринбурге 21 мая в LOFT Manolo (ул. Ленина, 50А). Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Платформа CafeStore работает по принципу одного окна и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками. Она включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне, молоке, стаканчиках и других сопутствующих товарах. Кроме того, предприниматель может заказать разработку уникального кофейного бленда для своей кофейни, посещать закрытые мастер-классы и дегустации в шоу-руме CafeStore. Также доступны выгодное банковское обслуживание от Модульбанка и специальные условия по лизингу оборудования.

В стоимость подключения к CafeStore входит обучение и сертификация персонала кофейни, подготовка профессиональных бариста, помощь с администрированием кофейни, юридическим сопровождением, бухгалтерией и выстраиванием продаж, а также банковские сервисы — расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-кассы, возможности финансирования.

Все сервисы CafeStore создаются внутри банка, мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл — от закупки оптовых партий зерна до обжарки и выбора поставщиков стаканчиков. Это позволяет нам сохранять низкие цены на кофе и расходники и помогать предпринимателям строить рентабельные кофейни, — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

На данный момент к сервисам CafeStore уже подключаются первые уральские клиенты. С начала июня на платформе расширится ассортимент и заработает доставка кофе и расходников по всему Екатеринбургу. Чтобы подключиться к CafeStore, нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно открыть онлайн за пять минут и сразу начать пользоваться сервисом. Подписка на набор сервисов стоит 7,5 тыс. руб в месяц.

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