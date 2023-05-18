Мебель в России подешевела на фоне падения спроса

После ажиотажного роста цен в прошлом году мебельные компании корректируют цены. С одной стороны, они идут на это из-за слабого спроса, с другой — за счет падения стоимости материалов.

За I квартал 2023 г. производители мебели снизили отпускные цены в среднем на 7% год к году, пишет «Коммерсантъ» на основе подсчетов Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР). Мебельные компании смогли снизить стоимость за счет падения цен на некоторые материалы. Так, в марте цены на фанеру сократились на 49% год к году, по данным АМДПР, на плиты ДСП, ДВП и МДФ — на 26–39%.

Годом ранее мебельщики повышали цены в связи со сбоями в поставках материалов, падения курса рубля и усложнения логистики, говорит исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин. Сейчас цены откатываются к уровню начала февраля 2022 г. По словам коммерческого директора Divan.ru Евгения Романова, в I квартале 2023 г. цены были примерно на 10–15% ниже, чем в прошлом году.

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Корректировка цен происходит на фоне сжатия мебельного рынка: за январь-февраль производство мебели в России в натуральном выражении сократилось почти на 10%, в том числе за счет падения активности покупателей, указывают в АМДПР. Руководитель Mr.Doors Сергей Шихов объясняет это ажиотажным спросом начала 2022 г., по его мнению, любое снижение цен должно стимулировать рост спроса.

Потребность в покупке базовой мебели сохраняется и во время кризисов, а спрос на дорогую продукцию находится под большим давлением, указывает независимый эксперт по ритейлу Ирина Болотова.