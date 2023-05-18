Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.05
79,97
87,16
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мебель в России подешевела на фоне падения спроса

Мебель в России подешевела на фоне падения спроса
Автор фото: Phillip Goldsberry. Иллюстрация: Unsplash.com

После ажиотажного роста цен в прошлом году мебельные компании корректируют цены. С одной стороны, они идут на это из-за слабого спроса, с другой — за счет падения стоимости материалов.

#МЕБЕЛЬ#НОВОСТИ

За I квартал 2023 г. производители мебели снизили отпускные цены в среднем на 7% год к году, пишет «Коммерсантъ» на основе подсчетов Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России (АМДПР). Мебельные компании смогли снизить стоимость за счет падения цен на некоторые материалы. Так, в марте цены на фанеру сократились на 49% год к году, по данным АМДПР, на плиты ДСП, ДВП и МДФ — на 26–39%.

Годом ранее мебельщики повышали цены в связи со сбоями в поставках материалов, падения курса рубля и усложнения логистики, говорит исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин. Сейчас цены откатываются к уровню начала февраля 2022 г. По словам коммерческого директора Divan.ru Евгения Романова, в I квартале 2023 г. цены были примерно на 10–15% ниже, чем в прошлом году.

Читайте также на DK.RU: «Аналогов IKEA на рынке нет»: производители мебели готовы поднять цены на 50%

Корректировка цен происходит на фоне сжатия мебельного рынка: за январь-февраль производство мебели в России в натуральном выражении сократилось почти на 10%, в том числе за счет падения активности покупателей, указывают в АМДПР. Руководитель Mr.Doors Сергей Шихов объясняет это ажиотажным спросом начала 2022 г., по его мнению, любое снижение цен должно стимулировать рост спроса.

Потребность в покупке базовой мебели сохраняется и во время кризисов, а спрос на дорогую продукцию  находится под большим давлением, указывает независимый эксперт по ритейлу Ирина Болотова.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверияГендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия
  • «Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»«Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
  • Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого годаЦыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.