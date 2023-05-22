Одни — хорошо, а двое — лучше. Как и где получить в подарок очки Polaroid?

Весна вступила в права и дарит уральцам солнечные дни. Что хочется делать при смене погоды? Менять гардероб и аксессуары. Занятие приятное, особенно со спецпредложениями от компаний.

В салонах сети оптики «Фокус» стартовала акция «Двое солнцезащитных очков Polaroid по цене одних». Это значит, что у тех, кто заботится о здоровье глаз, появилась возможность не просто приобрести очки известного бренда, но и получить вторые в подарок.

Марка Polaroid известна во всем мире: ее выбирают как для повседневной носки, так и для вождения, ведь очки бренда обладают поляризационным покрытием, который скрадывает солнечные блики. У тех, кто следит за модой и стилем, Polaroid тоже пользуется популярностью — бренд регулярно обновляет модельный ряд и выпускает очки модных форм. Причем как для мужчин, так и для женщин.

Широкий ассортимент очков Polaroid представлен во всех салонах оптики «Фокус». А в шоурумах на ул. Антона Валека, 12, пер. Банковском, 3 и в новом салоне «Фокус» на Радищева, 25 организованы отдельные шоурумы Polaroid, где выбор моделей еще больше.

Покупатели смогут примерить и оценить и классические модели бренда, и очки в современном дерзком дизайне: прямоугольные, «кошачий глаз», «авиаторы», круглые, квадратные, многоугольные. Акция в салонах «Фокус» дает возможность приобрести сразу две пары очков по цене одной и регулярно менять свой образ в зависимости от настроения. Кроме того, можно приобрести женские очки, а мужские или детские взять в подарок. В линейке Polaroid немало и спортивных моделей обтекаемых форм, в которых будет комфортно заниматься активными видами спорта и отдыха.

Ознакомиться с каталогом очков Polaroid, представленных в салонах оптики «Фокус», можно на сайте.

Условия акции:

необходимо единовременно приобрести двое солнцезащитных очков в одном чеке;

в подарок предоставляются очки меньшей стоимости или равные по стоимости первым;

первые и вторые очки приобретаются не из распродажных или уцененных моделей, по полной стоимости.

Срок проведения акции с 27.03.2023 по 15.06.2023 или до окончания подарков. Подробности акции — по ссылке.

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