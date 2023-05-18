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Банк Уралсиб начал прием и исполнение внутрибанковских платежных поручений в режиме 24/7

Банк Уралсиб начал прием и исполнение внутрибанковских платежных поручений в режиме 24/7
Иллюстрация: Freepik.com

Банк Уралсиб начал прием и исполнение рублёвых платежных поручений, поступивших в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн и системе «Клиент-Банк», в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

#НОВОСТИ

Более подробно узнать о расчетно-кассовом обслуживании можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса банка 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Нпомним, банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15 г.) 

Автор: Гринина Ирина
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