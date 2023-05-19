В лесопарке Екатеринбурга высадят лиственницы в память о детском писателе

На Шувакише высадят 85 деревьев в год 85-летнего юбилея Владислава Крапивина. Рядом разместят баннер с именами героев из его произведений.

В Шувакишском лесопарке Екатеринбурга появится аллея из лиственниц в память о писателе Владиславе Крапивине.

Деревья высотой до 1,5 метров высадят в лесопарке 23 мая, каждая лиственница будет пронумерована. Рядом разместят небольшой баннер, на котором будут перечислены 85 героев произведений Крапивина.

Высаживать деревья будут воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» и представители Минприроды Свердловской области.

В этом году писателю исполнилось бы 85 лет, он умер 1 сентября 2020 г. Владислав Крапивин, основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений, был лауреатом Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.), награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Как ранее писал DK.RU, в Екатеринбурге продолжают обсуждать вопрос о присвоении одной из городских улиц имени Владислава Крапивина. Накануне, 18 мая, в «Доме Агафуровых» открылась выставка, посвященная юбилею детского писателя.

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