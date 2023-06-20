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Бизнес Екатеринбурга получил уникальную возможность рассказать о себе на экранах Gallery

Бизнес Екатеринбурга получил уникальную возможность рассказать о себе на экранах Gallery
Иллюстрация: Предоставлено Gallery

Охват сети оператора составляет более 95% населения города. Оперативно закупить и разместить рекламу на 130 экранах можно с помощью сервиса «Плюс». Оплата — только за гарантированный результат.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery предлагает екатеринбургским предпринимателям качественно новый метод размещения DOOH. «Плюс» действует по принципу Programmaticguaranteed: клиент платит за гарантированный результат кампании — фиксированное количество рекламных контактов (OTS) либо заданное число показов.

В распоряжении рекламодателей 130 экранов в лучших локациях. Gallery предоставляет размещение под ключ: от разработки макета до расширенной postcampaign аналитики. Рекламная кампания стартует в течение суток с момента заказа.

В рамках кампании показ контента можно настроить по дням недели и часовым интервалам, а также выбирать конкретные районы в желаемых городах для размещения. Дополнительная возможность «Плюса» — профилирование адресной программы. Его осуществляют с помощью технологий Big Data. Аналитику аудитории каждой рекламной конструкции проводят в два этапа:

  1. Формируют массив MAC-адресов потребителей, которые проезжали мимо цифрового экрана за последние 30 дней.
  2. Готовый сегмент дополняют данными «Яндекс.Аудитории» или MyTarget по ряду параметров: пол, возраст, доход, интересы, город проживания.

Затем подбирают оптимальную адресную программу, которая существенно увеличит эффект кампании — последующие медиаизмерения покажут, что доля целевой аудитории для таких билбордов заметно выше.

Гибкая закупка и настройка DOOH с оплатой за результат: возможности продукта

  1. Оперативный запуск рекламы с федеральным охватом — помимо экранов в Екатеринбурге, цифровая сеть Gallery располагает цифровыми билбордами в самых удачных локациях 20 других крупнейших городов России.
  2. Существенное расширение адресной программы с охватом ЦА без увеличения бюджета кампании.
  3. Запуск небольших флайтов на одном или нескольких цифровых билбордах рядом с точками продаж той или иной компании.
  4. Гибкая настройка рекламы по обширному ряду параметров, включая погоду и пробки. Кроме того, Gallery выгружает сегменты MAC-адресов для дальнейшего воздействия на тех же пользователей в интернете.

По итогам кампании рекламодатели Екатеринбурга получают расширенный отчет, где можно проследить динамику роста охвата по дням и часам, распределение OTS по конкретным поверхностям, профиль аудитории. Также Gallery предоставляет замеры эффективности: SalesLift, BrandLift, расчет доходимости до сайта или торговой точки.

Присоединяйтесь к «Плюсу» и расскажите о своем бизнесе всему городу!

Автор: Мария Смирнова
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