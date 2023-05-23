Как превратить обычную розничную сеть в эффективную экосистему: пример «Пив&Ко»

Сеть «Пив&Ко» начала глобальную цифровую трансформацию бизнеса еще три года назад. Задача компании — стать лидером российского рынка среди сервисных розничных сетей.

Для достижения глобальной цели компания начала активно вкладываться в собственные IT-разработки. У «Пив&Ко» появилось новое приложение с интегрированной бонусной программой, современный сайт, внедрена система управления розничными продажами и т.д. Подробнее о том, как компания готовится к глобальному масштабированию, рассказал Олег Дубских, директор департамента информационных технологий «Пив&Ко».

Олег Владимирович, расскажите, на каком этапе развития компании стала очевидна необходимость новой инженерной инфраструктуры?

— Количество магазинов «Пив&Ко» в стране стремительно растет. На данный момент розничная сеть включает в себя 573 торговые точки. До конца года мы откроем еще 130 магазинов. Естественно, что такие темпы развития требуют оперативной подготовки новых точек к открытию и эффективного управления всеми бизнес-процессами. Это понимание у собственников бизнеса сформировалось еще три года назад, когда начался активный прирост магазинов. Именно тогда и было принято решение о создании собственного IT-подразделения с профессиональной командой, которая бы, согласно стратегии развития «Пив&Ко», создала собственную современную автоматизированную базу.

Что же было сделано за эти три года в плане автоматизации и цифровизации магазинов и компании в целом и какие планы стоят на ближайшее время?

— Первое — это объединение всех магазинов сети с помощью построения новой архитектуры сетевых решений. Это позволило сократить время подключения новых точек. Все магазины может обслуживать всего один инженер. Причем, из офиса. Второе решение было разработано специально для клиентов компании. Это бонусная система SailPlay, которая позволяет покупателям получать только выгодные и нужные им предложения. Эта система анализирует историю каждого отдельного клиента и на основе глубокого RFM-анализа сама принимает решение, когда и какому покупателю отправить ту или иную информацию.

Одна из последних масштабных разработок компании — собственное мобильное приложение. В нем хранится личная бонусная карта покупателя. Кроме того, приложение дает возможность клиенту получать кэшбек до 8% с каждой покупки и повышенный кэшбек до 50% на три категории товаров, которые можно самостоятельно изменять раз в месяц.

Также покупатель может оценивать товар. Эти оценки и отзывы отслеживает call-центр. Если пришел негативный отзыв — оператор вникает и индивидуально решает проблему. Если требуется вовлечение других сотрудников компании — передает задачу ответственным за данное направление.

Еще один шаг в плане повышения сервиса — внедрение нового кассового ПО Set Retail 10 компании «Кристалл». Программа централизованно управляет кассами в магазине, группе магазинов и всей сети — от настроек и обновлений до системы лояльности и операционного дня. Важно, что новое ПО позволило сократить время обслуживания клиентов на 30 секунд. Все обновления и большая часть технического обслуживания осуществляется теперь из офиса одним инженером. Нет надобности выезжать в магазины.

А делает ли что-то компания в плане заботы о сотрудниках?

— Конечно. Во-первых, руководство сети уверено: успешная команда должна тратить как можно меньше времени на различного рода рутинные процессы. Поэтому все, что можно автоматизировать, надо автоматизировать. Сотрудники такой подход разделяют. Далее: персоналу должно быть удобно и комфортно работать в любое время и в любом месте. Для этого компания повысила уровень сервиса (SLA) для бизнеса, включая инвестиции в оборудование, использование облачных решений и повышение отказоустойчивости. Все сервисы теперь работают 24/7. Также сеть вложилась в расширение инфраструктуры — для того чтобы кратно увеличить производительность всех систем и сервисов. Разумеется, техническая поддержка всех сервисов теперь тоже оказывается круглосуточно.

Разработана целая система управления магазином. Главная задача — оперативно управлять результатами торговых точек. Это возможно только при условии отслеживания продаж в режиме реального времени. Для этого сетью были интегрированы разные сервисы.

Какие, например?

— Например, система управления розничными продажами Giftoman. Эта программа в режиме онлайн показывает выполнение планов продаж по магазину в целом и по отдельным категориям товаров. Показатели выводятся на экране касс — для самоконтроля продавцам и на смартфон руководителя магазина. Это сильно упрощает работу управляющих розничными магазинами, которые часто «в полях». А люди в офисе, которые работают на компьютерах и управляют заказами, видят также в режиме реального времени в 1С данные, которые им передают кассы. Они отслеживают реальные остатки в торговых точках и могут прогнозировать спрос и наполнение магазина.

Еще один сервис, про который стоит упомянуть, Biotime — биометрическая система контроля рабочего времени. С ее помощью в 1С автоматически фиксируется отработанное количество часов продавцом и начисляется заработная плата с учетом должности сотрудника.

В планах — с помощью Biotime контролировать нормы выработки сотрудников, чтобы люди не перерабатывали и не выгорали. Цель на дальний горизонт — перевести продавцов на график, удобный им. Это будет работать по принципу такси, где водители сами решают, когда им выходить на смену.

Собственная разработка сети — мобильная программа «МобиД». Она позволяет быстро и удобно принимать товар «без бумаг», формировать дополнительные заказы, исходя из незапланированных факторов. Например, завтра жара, и менеджер магазина считает, что нужно дополнительно заказать воды и газировки, потому что продажи резко возрастут. Он может это сделать прямо в программе. Плюс через это приложение настроен учет обслуживания кранов техниками. Они делают пометку, и все заинтересованные лица видят информацию. Данные из программы стекаются тоже в 1С.

Еще один большой блок IT-разработок коснулся формирования автоматизированной системы категорийного менеджмента. Самое масштабное здесь — управление ассортиментом или матричное управление. Все необходимые показатели продаж сведены в одну удобную наглядную интерактивную таблицу, благодаря которой категорийный менеджер может быстро принять решение о введении/увеличении присутствия на полках какого-то товара или ограничении/выводе его.

Одна из главных головных болей розничных сетей — работа с поставщиками. Точнее, своевременное реагирование на изменение стоимости товара от поставщиков. Есть ли у «Пив&Ко» какие-то разработки, позволяющие облегчить команде и эту работу?

— Раньше сбор аналитики для того, чтобы выставить определенные цены на товары по магазинам, занимал много времени. И действительно, товар от поставщиков мог приходить по разным ценам. Теперь у компании появился инструмент, который позволяет отслеживать скачки цен и транслировать эти цены сразу на магазины. Она позволяет автоматически просчитывать розничную цену. Кроме того, мы разработали механизм, благодаря которому цена на товар меняется на кассе только после смены ценника продавцами. Взаимоотношения с поставщиками также отслеживаются в 1С. Программа автоматически проверяет всю документацию с поставщиком в момент поступления товара. Это позволяет контролировать цену согласно спецификации договора без участия человека, все делает робот.

Интересной разработкой является и автоматизированная система формирования заказов на магазин. В 1С работает сервис, он составляет от лица магазина автозаказы на склады, исходя из остатков, сезонности, анализируя множество других параметров продаж. Документ заказа создается системой без участия человека. Магазину остается только в приложении «МобиД» подтвердить, когда товар поступит на торговую точку. Результат — магазины всегда с товаром, и менеджер не тратит время на заказы, а занимается главными своими задачами — повышением продаж.

Какие планы у «Пив&Ко» на обозримое будущее?

— Конечно же, мы продолжим внедрять IT-технологии. Сейчас сеть разрабатывает новый безопасный функционал приложения и готовит его для запуска на франшизу. Кстати, все сервисы и продукты после успешной отработки на ряде магазинов в Екатеринбурге внедряются для франчайзи в других регионах.

Также среди задач IT-отдела — разработка алгоритмов прогнозирования и подбора мест для новых магазинов. Цель — повысить точность прогнозирования до уровня лидеров отрасли через машинное обучение и Data Science.

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