Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через СБП

Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис оплаты покупок в онлайн-магазинах путем С2В-переводов (от физических лиц – бизнесу) через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис позволяет принимать платежи за товары и услуги по QR-коду на платежной странице при оплате покупки. Зачисление денежных средств на расчетный счет юридического лица — в режиме реального времени. Сервис оплаты через СБП доступен клиентам банка в рамках подключенного интернет-эквайринга.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка Банк Уралсиб входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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