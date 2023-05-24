Руководители российских компаний меняют приоритеты при взаимодействии с сотрудниками. Почти половина называет основной задачей оперативное информирование команды и развитие внутренних коммуникаций.

Клиенты компании Эквио отмечают: использование этой платформы для обучения, мотивации и управления персоналом повышает уровень информированности сотрудников с 50-60% до 95%. Руководитель может быть уверен, что никто из работников не пропустит важное сообщение, так как оно будет всплывать поверх экрана корпоративного приложения. Время на донесение информации до персонала сокращается с одной недели до одного дня. А получение обратной связи занимает несколько минут вместо нескольких недель. Это экономит до 20% рабочего времени руководителя.

Платформа Эквио располагает следующими полезными для бизнеса инструментами:

Новостной лентой;

Встроенным редактором для создания лонгридов и видеороликов;

Модулем «Задания»;

Корпоративной базой знаний.

Также в процессе исследования выяснилось, что платформа Эквио помогает повысить охват онлайн-обучением с 10-40% до рекордных 99,9%. Обучение новичков занимает несколько дней вместо нескольких недель, а срок адаптации сокращается с 1-3 месяцев до 10-15 дней. Это особенно важно во время нестабильности, так как сокращая время на ввод в должность новых сотрудников, компания экономит средства.

Эквио развивает одноимённую платформу для корпоративного обучения, мотивации, управления, тестирования и взаимодействия с сотрудниками. Среди клиентов — такие крупные компании, как: Роскосмос, Додо Пицца, «Гемотест», Ecco и другие.

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