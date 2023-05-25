Для детей из Екатеринбурга запускают интересные каникулы с изучением IT

Современные родители стараются устроить для своих детей не только полные впечатлений каникулы, но и сделать их максимально полезными. Где совместить приятное с полезным в Екатеринбурге?

Какая современная профессия открывает перед ребенком практически неограниченные возможности? Правильно, профессия, связанная с IT-технологиями. В школе программирования для детей KIBERone так вдохновились модой на изучение 3D и IT, что объявили для детей Екатеринбурга «КиберКаникулы», где дети смогут не только хорошо провести время, но и узнать все о современных технологиях.

«КиберКаникулы» — это проект с прокачкой цифровых навыков и развлекательно-познавательной программой на весь день, либо ребята могут выбрать на весь период каникул только IT-интенсивы (неделя, месяц или 2 месяца). Мы разработали эксклюзивные летние модули, два часа занятий один раз в неделю. Родители могут доверить нам досуг и заботу о ребенке, пока они на работе, — рассказали DK.RU представители цифровой школы KIBERone.

Что такое «КиберКаникулы»? Это занимательные и веселые городские каникулы дневного пребывания по системе «все включено»: тематические IT-интенсивы, адаптированные под детское восприятие. В течение «КиберКаникул» дети создадут собственный цифровой проект, получат массу впечатлений от развлекательной программы, поучаствуют в различных играх, тематических мастер-классах, съездят на познавательные экскурсии и, конечно, будут наслаждаться прогулками и пикниками на свежем воздухе.

Родителям не стоит переживать о том, голоден ли их ребенок во время таких насыщенных программ. Для детей организуют полноценное питание в ресторанах города.

Организаторы каникул не забыли о социальной составляющей и развитии софт-скиллов — детей будут учить работать в команде. Благодаря чему ребенок раскроет свои таланты и усовершенствуется, будет развивать критическое, логическое мышление и лидерство.

Каждая IT-смена рассчитана на пять дней — с понедельника по пятницу. Причем каждый новый день не похож на предыдущий — ребята занимаются под руководством наставников, настоящих спецов в IT-сфере. Вместе они программируют собственные виртуальные миры в Minecraft, прокачивают свои навыки программирования с веселыми заданиями, создают игры в стиле мультика с музыкальным сопровождением, проходят IT-квесты на языке программирования Python.

Забронировать место на июнь и июль можно по тел: +7 (343) 328-85-35 или на официальном сайте в разделе «КиберКаникулы».

Справка KIBERone — крупный инновационный проект международного уровня, школа программирования для детей с 6 до 14 лет. Проект признан лучшим в сфере IT-образования для детей в мире по версии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО (с 2020 г). KIBERone является резидентом Skolkovo, партнером Samsung, Microsoft, Roblox. Детские модули рассчитаны на несколько лет. На занятиях 80% времени уделяется практической отработке навыков и только 20% — теории. Дети изучают самые трендовые направления в сфере цифровых технологий мирового уровня: — дополненная и виртуальная реальность;

— 3D-моделирование и разработка игр;

— прототипирование и создание сайтов и мобильных приложений;

— изучение популярных языков программирования;

— кибербезопасность и иcкусственный интеллект;

— мультипликация и многое другое.

Реклама. https://kiber-one.com/