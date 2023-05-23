Открыт прием заявок на бизнес-тур для отельеров из Свердловской области в Челябинскую

Путешествие для собственников загородных объектов размещения предполагает экскурсию по интересным бизнес-локациям, аутентичный уральский ланч, нетворкинг-сессию и много других интересных событий.

На Урале стартует пятый по счету бизнес-тур по объектам загородной недвижимости «BIG SPRING GLAMPING DAY: гостеприимство от природы». Организатор — Евгения Федорова, создатель комьюнити собственников глэмпингов и эко-отелей макрорегиона «Большой Урал». Старт мероприятия 30 мая. На этот раз путешествие будет проходить по Челябинской области.

Будем знакомиться с новыми игроками сферы регионального глэмпинг-бизнеса и делиться опытом. Ведь мы объединяем объекты Уральского федерального округа в единое комьюнити, создавая площадку для обсуждения темы загородного отдыха и экокуризма. Мы выбрали удивительные локации, каждая из которых находится на берегу живописного водоёма. Будем знакомиться с новыми игроками сферы регионального глэмпинг-бизнеса и делиться опытом в преддверии летнего горячего сезона, — сообщают организаторы тура.

С полной программой мероприятия вы можете ознакомиться здесь. Регистрация стартовала. Количество мест ограниченно. Постоянные участники подобных выездных мероприятий в течение 24 часов получат персональные приглашения и ссылку на оплату клубного взноса для бронирования места.

Уникальность этого путешествия состоит в том, что организаторы тура собрали объекты разного формата на границе Свердловской и Челябинской областей. Каждая локация имеет домики разного типа и свои особенности. Одна из них — собственную сыроварню и ветряную мельницу, вторая — купол на воде, третья — бунгало с сапами, четвертая — парк скульптур под открытым небом на настоящем острове.

В программе 30.05.2023:

организованный трансфер от торгового города «Дирижабль»;

экскурсия по локациям — загородному клубу, домикам у озера, базе-глэмпу и семейной ферме;

загородному клубу, домикам у озера, базе-глэмпу и семейной ферме; аутентичный уральский ланч — дегустация сыров и специалитетов в «Слободе Никольской»;

нетворкинг-сессия, знакомство и общение с коллегами по цеху;

вегетарианский обед от шеф-повара в семейном загородном клубе на острове;

экскурсия по объектам уникального ленд-арт фестиваля на оз. Сунгуль;

прогулка и презентация генерального партнера в зале;

фотосъемка ивента и гостей профессиональным фотографом.

Чтобы занять своё место в глэмпинг-шаттле, пишите: +79221023002 — Евгения или в Telegram @etosvoboda

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