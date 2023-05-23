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Открыт прием заявок на бизнес-тур для отельеров из Свердловской области в Челябинскую

Открыт прием заявок на бизнес-тур для отельеров из Свердловской области в Челябинскую
Иллюстрация: личный архив организаторов мероприятия

Путешествие для собственников загородных объектов размещения предполагает экскурсию по интересным бизнес-локациям, аутентичный уральский ланч, нетворкинг-сессию и много других интересных событий.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На Урале стартует пятый по счету бизнес-тур по объектам загородной недвижимости «BIG SPRING GLAMPING DAY: гостеприимство от природы». Организатор — Евгения Федорова, создатель комьюнити собственников глэмпингов и эко-отелей макрорегиона «Большой Урал». Старт мероприятия 30 мая. На этот раз путешествие будет проходить по Челябинской области.

Открыт прием заявок на бизнес-тур для отельеров из Свердловской области в Челябинскую 1

Будем знакомиться с новыми игроками сферы регионального глэмпинг-бизнеса и делиться опытом. Ведь мы объединяем объекты Уральского федерального округа в единое комьюнити, создавая площадку для обсуждения темы загородного отдыха и экокуризма. Мы выбрали удивительные локации, каждая из которых находится на берегу живописного водоёма. Будем знакомиться с новыми игроками сферы регионального глэмпинг-бизнеса и делиться опытом в преддверии летнего горячего сезона,  сообщают организаторы тура.

С полной программой мероприятия вы можете ознакомиться здесь. Регистрация стартовала. Количество мест ограниченно. Постоянные участники подобных выездных мероприятий в течение 24 часов получат персональные приглашения и ссылку на оплату клубного взноса для бронирования места.

Уникальность этого путешествия состоит в том, что организаторы тура собрали объекты разного формата на границе Свердловской и Челябинской областей. Каждая локация имеет домики разного типа и свои особенности. Одна из них — собственную сыроварню и ветряную мельницу, вторая — купол на воде, третья — бунгало с сапами, четвертая — парк скульптур под открытым небом на настоящем острове.

В программе 30.05.2023:

  • организованный трансфер от торгового города «Дирижабль»;
  • экскурсия по локациям  загородному клубу, домикам у озера, базе-глэмпу и семейной ферме;
  • аутентичный уральский ланч — дегустация сыров и специалитетов в «Слободе Никольской»;
  • нетворкинг-сессия, знакомство и общение с коллегами по цеху;
  • вегетарианский обед от шеф-повара в семейном загородном клубе на острове;
  • экскурсия по объектам уникального ленд-арт фестиваля на оз. Сунгуль;
  • прогулка и презентация генерального партнера в зале;
  • фотосъемка ивента и гостей профессиональным фотографом.

Чтобы занять своё место в глэмпинг-шаттле, пишите: +79221023002  Евгения или в Telegram @etosvoboda

Читайте также на DK.RU о мероприятии от организаторов BIG SPRING GLAMPING DAY: Истории достижений и факапов загородного отельного бизнеса Урала.

Автор: Татьяна Юстус
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