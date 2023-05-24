Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами

В погоне за счастьем и спокойствием люди тратят годы: ходят к психологам, проходят различные практики. Но что если мы скажем, что решить любой запрос можно менее чем за час?

В современной психологии важен комплексный подход к проблемам человека, который объединяет в себе различные психологические знания и практики. Можно обращаться к гештальт-терапевту, к эксперту по расстановкам и тратить на это годы. Авторский метод психолога и коуча Евгения Теребенина «Терапия Души» позволяет решить любой запрос клиента — от семейных проблем до различных вопросов, связанных с бизнесом и инвестициями, всего за 40 минут.

В «Терапии Души» используется целый комплекс инструментов, применение которых приводит к изменениям в человеке на квантовом уровне. Я работаю с балансом, душой, высшими формами сознания. Чувствуя психологическое поле, я могу помочь клиенту проработать негативные установки в его поле сознания, ведь именно в этом поле хранится вся информация о человеке, — поясняет Евгений Теребенин.

DK.RU пообщался с Евгением Теребениным, чтобы узнать подробнее о том, как работает «Терапия Души» и что можно сделать самостоятельно, чтобы стать счастливым человеком.

Евгений Валентинович, в Екатеринбурге вас знают не только как психолога и бизнес-тренера, но и как бывшего генерального директора «Автоленд Холдинга». Как произошел переход из одного вида деятельности в другой?

— Вопросы, связанные с людьми и их поведением, заинтересовали меня как раз во время работы в «Автоленд Холдинге». К примеру, почему один сотрудник под моим руководством неуспешен, а при переходе в другую компанию демонстрирует прекрасные результаты? Почему некоторые люди выполняют сложные рабочие задачи, но не могут справиться с какими-то элементарными заданиями? В общем, я всегда работал с людьми и старался выстроить с ними эффективную коммуникацию. Можно сказать, что работу в холдинге я строил с просветительской точки зрения.

Отправной точкой в мир психологии стал 2008 г. Тогда я провел первый тренинг для руководителей в тренинговой компании «Бизнес-Мастер». Я знал холдинговые структуры, знал, как устроен бизнес — логистический, торговый. Но психологических знаний мне не хватало и я пошел учиться. Поступил в СПбГУ на факультет «Онтопсихология», посещал различные семинары, обучился в Ассесмент-центре для аттестации сотрудников, изучал писания духовных лидеров — Далай Ламы, Ошо и др. — христианские учения, Евангелие. Собирая все полученные знания воедино, я четко понял: мы живем не только умом. Есть сила мысли, душа. И чтобы помогать людям, необходимо понимать, как это все между собой взаимодействует.

Почему важно уловить эту связь? Потому что люди привыкли жить умом, они не воспринимают жизнь через органы чувств. А чтобы познать мир и уловить корень своих проблем, необходимо настроить свои инструменты восприятия жизни — те самые органы чувств. Они должны пройти калибровку, как медицинские инструменты.

Насколько я знаю, этический кодекс психолога предусматривает, что у практикующего специалиста должен быть свой супервизор. Соответственно, вы и сами наверняка были в терапии. Так вот чего, на ваш взгляд, не хватает в современной психологии?

— Вы правы, я и сам проходил терапию, но мне это никогда не нравилось. Я всегда хотел, чтобы терапия была быстрой, чтобы она превратилась в легкое, безболезненное и непродолжительное по времени действие. Я считаю, что задача психолога — превратить драму человека в комедию: решить проблему легко и понятно, стать проводником по его энергетическому полю, но на это мало кто способен.

Я работаю по-другому: моя задача выяснить не что у человека болит, а чего он хочет, и убрать между ним и его целью внутренние и внешние преграды. Сделать это можно за 40 минут. Представляете, всего 40 минут, и человек решает те проблемы, которые пытался решить годами — вот что такое «Терапия Души».

Этот подход является комплексным и сочетает в себе множество знаний. Благодаря развитию и применению этой практики я сильно оторвался от коллег и работаю с квантовыми инструментами на уровне биополя человека.

Получается, «Терапия Души» — это некая квинтэссенция вашей психологической практики. А с чего вы начинали?

— Мой взгляд на психологию сильно изменился со временем. Изначально я ее изучал, чтобы более грамотно управлять людьми, а со временем понял, что сначала необходимо разобраться с собой. Чтобы стать психологом и учить других становиться счастливыми, необходимо сначала самому обрести счастье. Так вот первые условные «практики» я проводил еще на предыдущем месте работы: ко мне постоянно приходили люди за советами, я начал проводить семинары, вокруг меня сформировалось сообщество, потом начались и личные консультации, которые легли в основу первого мастер-класса «Практика осознанности».

Что такое «Практика осознанности»?

— У человека есть три канала восприятия мира: он либо думает, либо чувствует, либо ощущает. В этой практике мы соединяем все три канала воедино, учимся ощущать, чувствовать и слышать одновременно. Например, приходит человек и говорит: «У меня проблемы с боссом». Но как только клиент начинает и чувствовать, и смотреть в этот конфликт, становится понятно, что человек проецирует на босса чувства, которые вызывали у него, к примеру, папа или брат. Таким образом человек как будто смотрит кино сам про себя, переживает определенные чувства и эмоции и освобождается от них. Это никакое не чудо, а инженерия. По сути, «Практика осознанности» и легла в основу «Терапии Души».

Итак, «Терапия Души». Дайте, пожалуйста, краткое описание этого метода. Эта практика проводится в группах или индивидуально?

— «Терапия Души» направлена на квантовые изменения в человеке и обретение им свободы выбора. Я диагностирую поле человека, выясняю, где у него есть сбои, и провожу своего рода ремонт. Метод построен на духовном мировоззрении, знании теории и применении практики в рамках терапевтических групп, но проводить «Терапию Души» можно и в индивидуальном порядке, и даже на большом расстоянии. Мне не нужно быть рядом, чтобы попасть в поле человека.

Смотрите, человек всегда действует по определенному сценарию. Знает, что неправ, но все равно раз за разом продолжает совершать одни и те же ошибки. На терапии мы выпрямляем дорогу, которая проходит между человеком и его целью. В поле хранятся факты. И я работаю с ними. Мне не надо знать прошлое человека — вся информация есть в поле.

С какими запросами в основном приходят на «Терапию Души»?

— Набор «больных» вопросов у всех всегда один и тот же: это детско-родительские отношения, отношения с партнером, самореализация (в том числе и в бизнесе). Информация, которая хранится в поле, позволяет дать четкий ответ: стоит, например, человеку разводиться или нет.

А можно ли, анализируя информацию поля, понять: стоит ли вкладывать деньги в определенный проект или нет?

— Бизнесмены часто приходят с подобными запросами, и да, в поле есть и эта информация. Можно узнать, с какими клиентами стоит продолжать отношения, а с кем лучше расстаться, участвовать в тендере или нет, стоит ли со своим бизнесом выходить за границу. Еще раз: это никакая не магия, не колдовство, это работа с информацией.

Насколько я знаю, вы не только лично проводите «Терапию Души», но и обучаете методу других психологов.

— Да, моя задача сделать так, чтобы как можно большему количеству людей «Терапия Души» стала доступна. На обучение приходят не только психологи, но и массажисты, остеопаты — люди, которым важно быть в поле. Сначала те, кто обучается методу, работают в моем присутствии. Если человек делает успехи, я его рекомендую. Дальше психолог, прошедший обучение, выходит в «самостоятельное плавание». Ну, а хорош он или нет, помогает понять количество его клиентов.

В этом году я планирую обучить 250 человек. В следующем хочу выпустить уже 1000 «Терапевтов Души». Их необходимость диктуется временем — вы посмотрите, как последние несколько лет «колбасит» общество.

В финальной части беседы попрошу вас дать пять советов нашим читателям, которые помогут им стать счастливыми.

— Первое: станьте сыном или дочерью для своих родителей. Второе: осуществите себя тем, кем вы родились — женщиной или мужчиной. Третье: реализуйте свое призвание и продолжайте всегда обучаться. Далее: станьте мастером в том деле, которому обучаетесь. И последнее: верьте в Бога. Без него никто и ничто не может существовать. И обрести счастье можно только через связь с ним.

Узнать о методе «Терапия Души»: www.terebenin.com

Выбрать своего Терапевта Души: www.terapiyadushi.com

Telegram-канал Евгения Теребенина: https://t.me/eterebenin