Алла Матвеева: «Работодатели разбирают наших магистрантов прямо с защиты дипломов»

Где получить кросс-функциональное образование и почему работа в международных компаниях предполагает наличие степени магистра — в интервью Аллы Матвеевой, директора института магистратуры УрГЭУ.

На рынке труда ужесточилась конкуренция не только за представителей рабочих специальностей, но и за хороших руководителей, обладающих кросс-функциональными навыками. Получить последние помогает магистерское практикоориентированное образование. Поступление в магистратуру – это и возможность расширить пул компетенций, и увеличить свою стоимость на рынке труда. Так, по данным доклада НИУ ВШЭ, уровень зарплаты магистра в стране примерно на 40% выше, чем зарплата бакалавра, отработавшего в компании три года.

О последних трендах магистерского образования и о том, почему выпускники бакалавриата выбирают магистратуру УрГЭУ, DK.RU рассказала Алла Матвеева, директор Института магистратуры УрГЭУ.

Алла Ивановна, накануне нашей встречи Владимир Путин подписал указ о реформе высшего образования в России. Давайте расскажем читателям DK.RU, что такое магистратура, бакалавриат и специалитет по новым правилам?

— По действующему законодательству программы высшего образования состоят из нескольких уровней: бакалавриат, специалитет или магистратура и аспирантура. Указ устанавливает новое деление. В базовое высшее образование войдут бакалавриат и специалитет. Высшим специализированным образованием будет считаться магистратура, ординатура и программы ассистентуры-стажировки.

Появится новый уровень образования – профессиональный, к нему относится аспирантура. Далее: указ причисляет специалитет к базовому уровню высшего образования. Это значит, что для выпускников специалитета программы специализированного высшего, в том числе магистратура, будут считаться следующим уровнем образования. По условиям пилотного проекта, человек с дипломом специалиста сможет бесплатно учиться в магистратуре, а еще — получить отсрочку от армии. По действующему законодательству специалитет и магистратура — это один уровень высшего образования. Выпускники специалитета не могут бесплатно учиться или претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву, потому что для них магистратура — это второе высшее, а льготы положены только тем, кто получает образование этого уровня впервые.

Реализацию пилотного проекта начнут в шести вузах уже с нового учебного года: в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (НИУ МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете.



Мы с вами встречались в 2021 г. Тогда вы рассказывали про самые популярные направления магистратуры вашего вуза и про преимущества магистерского образования. Что изменилось в работе магистратуры за последние два года?

— Произошло много изменений. Начнем с того, что поменялись запросы работодателей. На руководящие позиции им требуются кадры, у которых есть несколько квалификаций. Магистратура как раз позволяет углубить и расширить свои знания и практические навыки по той или иной специальности.

Изменения произошли и в самих образовательных программах: мы регулярно адаптируем их под рынок, меняем наполнение и содержание в соответствии с требованиями работодателей. Чтобы держать руку на пульсе и понимать, какие именно специалисты востребованы на рынке труда, мы проводим анкетирование предприятий. Это очень трудоемкая и большая работа.

Так, к примеру, в этом году запустилась первая сетевая программа, разработанная совместно с Горным университетом и работодателями. Она называется «Государственное и муниципальное управление в сфере земельных ресурсов и недвижимости». Часть курсов студенты проходят в стенах нашего вуза, часть — в Горном университете. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, разбирающихся как в землеустройстве, так и в экономике.

Еще одно нововведение, которое мы успешно тестируем, — защита выпускных квалификационных проектов в виде стартапов. Например, по направлению «Финансы и кредит» у нас заключен договор с ВТБ. Это значит, что выпускники готовят стартапы под нужды банка и затем внедряют их уже в компании.

Изменился ли запрос со стороны самих магистрантов?

— Для них главное — быть востребованным специалистом на рынке труда. Магистратура УрГЭУ такую возможность предоставляет. По данным портала HH.RU, наши выпускники занимают 10 место в УрФО по степени востребованности среди работодателей. Кроме того, у поступающих в магистратуру появился запрос на нормальные условия для ведения научной деятельности. Для этого у нас созданы все условия: есть современные лаборатории. Ну и третье, чего хотят магистранты, — активной внеучебной жизни. Наш вуз уже много лет подряд является площадкой для проведения Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ). На мероприятие приезжают как юные представители десятков стран, так и уже именитые ученые, чиновники и дипломаты. Магистрантам интересно участвовать в этом форуме, потому что это хорошая возможность завести полезные знакомства, заявить о себе и поучаствовать в различных мастер-классах.

Давайте поговорим подробнее о практикоориентированности магистерских программ УрГЭУ. С какими предприятиями региона вы поддерживаете партнерские отношения? Где могут работать выпускники магистратуры?

— У каждого направления магистратуры УрГЭУ есть свои стратегические партнеры. С ними заключены договоры. Представители предприятий участвуют не только в разработке учебных программ, но и присутствуют на защитах выпускных проектов. Часто бывает, что выпускников «покупают» прямо с защиты диплома.

Сколько всего направлений и образовательных программ в магистратуре в УрГЭУ и какие из них пользуются наибольшим спросом среди поступающих?

— В этом году мы набираем студентов на 11 направлений магистратуры (это 29 образовательных программ). Ознакомиться с полным списком направлений подготовки и доступным по ним формам обучения можно на сайте УрГЭУ. Что касается «самых популярных программ»: выделить конкретные сложно. На все направления подготовки у нас полный набор. Мы каждый год анализируем свои программы и оперативно подстраиваем их под запросы рынка. В этом ценность нашей магистратуры — студенты могут получать действительно востребованное и практикоориентированное образование.

Приведу пример: всего несколько лет существует программа «Международный бизнес». Ее преподают полностью на английском языке. Она пользуется просто бешеной популярностью, т.к ориентирована на подготовку высококвалифицированных руководителей внешнеэкономических и международных организаций. По сути, это мини-МВА. На нее поступают и иностранцы, и жители Москвы, и местные специалисты, желающие карьерно развиваться в международных компаниях. Дело в том, что за рубежом никто не знает, что такое «бакалавр» или «специалист», а вот кто такой магистрант — известно. Все прекрасно понимают, что магистранты — штучный товар.

В этом году мы набрали много студентов, желающих углубить знания в области ИТ. План по набору на направление «Прикладная информатика» по очно-заочной форме обучения составляет 376%.

Почему магистерские программы УрГЭУ настолько востребованы? Насколько мне известно, у вас не так много бюджетных мест в сравнении с другими вузами.

— Действительно, по количеству бюджетных мест в магистратуре мы не можем конкурировать с другими крупными вузами Екатеринбурга и области. Но у нас есть другие важные конкурентные преимущества, на которые обращают внимание магистранты при поступлении. Во-первых, это наличие уникальных программ, которые не повторяются в других высших учебных заведениях.

Во-вторых, к магистрантам у нас индивидуальный подход. Мы помогаем им с трудоустройством. Выпускники знают, что могут обратиться к преподавательскому составу за консультацией или советом. В-третьих, наши магистранты активно вовлечены в практическую, научную и внеучебную деятельность. Скажу больше: ребятам настолько нравится здесь учиться, что после магистратуры многие переходят на следующую ступень — в аспирантуру. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы человек получал непрерывное образование: бакалавриат, магистратура, затем аспирантура.

Какие краткосрочные и долгосрочные задачи стоят перед магистратурой УрГЭУ?

— Мы продолжим удерживать тренд на непрерывное образование среди студентов — это первое. Второе — планируем привлекать на наши программы бОльшее количество иностранных граждан. Для них будет введен факультатив «Русский язык для иностранных студентов». Это облегчит иностранцам процесс адаптации к учебному процессу. Кроме того, мы продолжим совершенствовать свои учебные программы, программу воспитательной работы и улучшим «личный кабинет магистранта».

Последний вопрос: что необходимо для поступления в магистратуру УрГЭУ? Расскажите про порядок приема?

— Все, что нужно знать о поступлении в магистратуру УрГЭУ: правила приема, количество мест на ту или иную программу, сроки подачи документов, количество бюджетных мест по направлениям — собрано в едином разделе на сайте вуза Интересующие вопросы можно задать приемной комиссии по тел.: 8 (343) 283-01-01 или электронной почте pr-com@usue.ru/

Добавлю, 1 июня в 18:00 Институт магистратуры УрГЭУ проведет Дни открытых дверей, где можно будет не только встретиться с преподавателями и лично задать все вопросы. Приглашаю пройти пробный вступительный экзамен. Его результат не повлияет на перспективы поступления, но поможет проверить свои силы.

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