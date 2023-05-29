«Коллеги строят хорошо, но мы стремимся дать покупателю продукт со знаком плюс»

«Когда мы заходили на рынок Екатеринбурга, было понимание: здесь очень высокое качество стройки. Потребитель искушен, и ему необходимо дать не то же, что и у других, а чуть больше».

В декабре 2022 г. краснодарская строительная корпорация «Девелопмент-Юг» получила разрешение на реализацию нового жилого квартала в Академическом районе. Сейчас на площадке ведутся активные строительные работы. В скором времени в границах ул. Академика Ландау — Академика Вавилова — Академика Курчатова расположится квартал «А+». В компании говорят: название расшифровывается как «Академический со знаком плюс». Проект возведут в выгодной локации — неподалеку от будущего трамвайного кольца, Преображенского парка и Дворца дзюдо, расположенного на улице Академика Сахарова. Общая жилая площадь будущего ЖК — около 120 тыс. м2.

О том, как нужно строить в смутные времена, чтобы продукт был востребован на рынке, какой хотят видеть свою квартиру покупатели, чем отличается строительный рынок Екатеринбурга от других регионов необъятной России, DK.RU рассказал Магамет Чамоков, руководитель отдела продаж «Девелопмент-Юг Екатеринбург».

Справка Компания «Девелопмент-Юг» — федеральный застройщик, работающий в шести регионах страны. Строительство жилья ведется в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Владивостоке, Астрахани. Головной офис компании расположен в Краснодаре. На сегодняшний день корпорацией возведены 2,52 млн м2 жилья. В более чем 150 домах от «Девелопмент-Юг» проживают 90 000 человек. Проектный портфель перспективного и строящегося жилья корпорации во всех регионах составляет более 3 000 000 м2. Квартал А+ в Академическом — это ХХ проект строительной корпорации.

Магамет, перед тем как обсудить новый квартал А+ в Академическом, предлагаю в качестве «разминки» поговорить о нашем городе. Чем вас удивил Екатеринбург?

— Екатеринбург — красивый и очень прогрессивный город. Уральцы — они какие-то другие. Здесь держат слово и ценят честное отношение. В этом плане наша компания совпадает с городом по ценностям. Мы и раньше приезжали в Екатеринбург в режиме командировок, смотрели, как строят местные девелоперы, изучали рынок, знакомились с собственниками компаний и проникались уральской атмосферой. Соответственно, и первое удивление от города произошло немного раньше старта строительства «А+». Мне как человеку из Краснодара трудно привыкнуть к тому, что днем на улице может быть плюс 15, а к вечеру — снег и метель.

Уральская погода действительно бывает непредсказуемой, чего не скажешь о покупательских предпочтениях. Люди всегда и во все времена хотят жить в комфорте. Каким вы представляете комфорт для современного покупателя?

— На самом деле базовая потребность покупателя всегда и во все времена — это безопасность. Поэтому и возводить надо в первую очередь безопасное жилье. При этом рынок стремительно развивается: появляются запросы на дополнительные сервисы, внедрение умных технологий, качественное и продуманное благоустройство — это уже про комфорт.

Комфортная жизнь, по нашему представлению, не может быть организована, к примеру, на маленькой кухне. Да, раньше покупателей устраивал такой вариант, но со временем стало понятно: кухня — это место силы, место вечерних посиделок с семьей и встреч с друзьями. Поэтому сильно вырос запрос на евроформаты с просторной кухней-гостиной. Квартира — место уединения, поэтому покупатели стали требовательнее к приватности, обращают внимание на звукоизоляцию. Еще один тренд — мастер-спальни. Раньше такую роскошь можно было представить только в загородном доме, но постепенно идею начали реализовывать и в жилом многоэтажном строительстве. Кроме того, значимость приобретают пространства, которые находятся за пределами дома — этажный холл, зона лобби, двор и т.д.

Обустроенные пространства до и после квартиры стали мастхэвом: это и мягкие зоны для ожидания курьеров, и вендинговые аппараты, где можно попить кофе в ожидании доставки, и постаматы, откуда можно забрать посылку — все это золотые стандарты, которые будут присутствовать и в нашем проекте «А+». Но так как мы строим «Академический со знаком плюс», значит, должны предложить покупателям еще что-то сверху. В нашем случае это будут коворкинги. Но не в классическом понимании. Это, скорее, соседские центры, куда можно пригласить репетитора для ребенка или устроить добрососедский праздник.

Знаете, чего действительно хотят люди, когда покупают квартиру? Чувствовать, что застройщик о них позаботился. Взять, к примеру, двор современного ЖК. Каким он должен быть? Удобным. Причем как для подростков, которые катаются на самокатах, так и для мам с колясками. В идеале эти потоки во дворе не должны пересекаться. Вот что такое комфорт и вот чего хотят покупатели.

Как вы считаете, комфортную среду можно создать только в комплексных проектах или точечная застройка тоже может быть комфортной?

— Нам как застройщику интереснее комплексные проекты. На больших площадях можно создать более качественный и инфраструктурно-насыщенный продукт. Это, однако, не противоречит тому, что точечная застройка тоже может быть продуманной и полноценной. Главное, чтобы такой проект возводился по всем правилам и нормам, а не в песочнице во дворе.

Хороший пример качественной точечной застройки — мультиформатный дом «Девелопмент-Плаза» в Краснодаре. Он объединил в себе жилые блоки и бизнес-центр с атриумом внутри. Мы построили его в самом центре города, где просто нет земли под комплексную застройку. Особенность проекта — наличие огромной детской игровой зоны, которая была перенесена из двора на третий этаж здания. Там расположены качели и МАФы, скалодром и зона гамаков, а также кинотеатр, что создает ощущение, будто дети играют действительно на открытой улице, абсолютно безопасной и под крышей.

Также подумали и о родителях, для них есть зона с тренажерами, благодаря которым можно прямо из квартиры оказаться в фитнес-зале на свежем воздухе. А еще под домом расположился большой трехуровневый подземный паркинг, ведь в городе парковочных мест всегда не хватает. Одним словом, точечные проекты, построенные с заботой о людях, вполне имеют право на существование.

У каждого застройщика есть определенное амплуа. Какой ассоциативный ряд будет вызывать ваш первый проект в Екатеринбурге — жилой квартал «А+»?

— Надежность, комфорт, безопасность, стабильность. Мы несем большую ответственность как перед местными жителями, так и перед профессиональным риелторским сообществом, которое будет предлагать наш продукт конечному покупателю. Мы дорожим своей репутацией и работаем на совесть. Подтверждение тому — долголетие «Девелопмент-Юг». 28 лет мы работаем на строительном рынке России, возвели 2,52 млн м2 жилья в шести регионах России, пережили все случившиеся кризисы, достойно продолжаем строить по высоким стандартам и осваиваем новые города и регионы.

Вы из Краснодара? Как давно работаете в компании? Релокация сотрудников в новые филиалы — нечастая практика, Екатеринбург стал особым случаем?

— Я пришел работать в «Девелопмент-Юг» 1 июня 2014 г. специалистом отдела продаж, через 7 лет вырос в должности до заместителя РОПа и до сентября прошлого года работал в отделе продаж в головном офисе застройщика, который является кузницей будущих РОПов в новых регионах. Был готов к переезду, и в нашем случае релокация сотрудников в лице руководителя филиала и РОПа является частью алгоритма запуска проекта и продаж в новом регионе.

В продолжение темы о выходе на новые территории. В портфеле вашей компании — проекты в шести разных городах. Для примера возьмем строительный рынок Краснодара. Чем он отличается от рынка Екатеринбурга?

— В Краснодаре очень высокая плотность застройщиков на метр квадратный. В настоящее время в городе возводится порядка 7 млн м2 жилья. При этом надо понимать, что город значительно меньше Екатеринбурга, а работу ведут 47 компаний. В Екатеринбурге рынок сбалансированный, выверенный. Здесь тоже высокая конкуренция, но уже в другом плане. Когда мы выходили сюда с проектом «А+», было понимание: местные покупатели искушены качеством строительства. Им необходимо дать не то же, что у других, а чуть больше.

А если взять ближайшую к нам Пермь?

— В Перми мы работаем более 10 лет. Это очень приятный город для застройщика как с точки зрения продаж, так и с точки зрения объемов строительства. На текущий момент наша компания занимает долю в 10,7% рынка. Сегодня в реализации находятся два крупных проекта — современный спальный район «Погода. Теплые кварталы» и более премиальное предложение «Клубный пригород «Мы», в котором точкой притяжения является озеро с масштабным благоустройством на территории проекта. Серьезных потребительских отличий от Екатеринбурга я не вижу: спросом пользуются все те же современные проекты девелоперов с комфортной средой, хорошим благоустройством, продуманными планировками.

Когда я знакомилась с историей вашей компании, то обратила внимание, что вы являетесь своего рода трендспоттерами в строительной сфере, т.е. предвидите определенные тренды и воплощаете их в своих проектах: smart-квартиры, мультиформатные дома, о которых сегодня уже шла речь, и т.д. Что нового вы принесете на рынок Екатеринбурга?

— Давайте начнем с технической «начинки» жилого квартала А+. Во-первых, мы строим дома с повышенной шумоизоляцией — 57-58 Дб. Для нас это стандарт. Во-вторых, проект будет обладать высокими теплоизоляционными показателями. Соответственно, можно смело говорить об экономии на коммунальных услугах.

В-третьих, мы уже говорили, что стремимся дать покупателю больше, чем квадратные метры. Мы хотим дать простор, поэтому высота потолков в «А+» будет выше стандартных — от 2,75 м до 3,05 м на верхних этажах. Далее: покупателям мы предлагаем на выбор более 60 вариантов планировок: это и классические планировки, и популярные евро-форматы с объединённой кухней-гостиной, и разного рода уникальные варианты с террасами, теплыми лоджиями, окном в ванной, мастер-спальнями для родителей.

Невозможно зайти на рынок только с каким-то одним ноу-хау. Это всегда комплексное предложение, поэтому в каждой детали — будь то закрытый двор или соседский центр — мы предлагаем покупателям чуть-чуть больше и чуть-чуть лучше. Т.е. помимо материальных и осязаемых вещей мы даем надстройку, повод доверять нашему бренду. К примеру, в качестве бонуса мы предлагаем покупателю готовый дизайн-проект квартиры, который будет отвечать жизненному сценарию покупателя. Мы и правда продумываем планировки таким образом, чтобы в них было комфортно жить, чтобы даже в компактной квартире у человека было место для полноценной спальни, в которую можно поставить кровать, а не диван, чтобы была просторная кухня-гостиная.

Будут ли в А+ квартиры со свободными планировками?

— Нет. Квартиры со свободными планировками требуют дорогого и длительного ремонта, который непременно отложит переезд семьи примерно на 6-8 месяцев. Да и желающих делать ремонт становится все меньше. Большинство покупателей нацелено на приобретение комфортного жилья, готового к проживанию сразу после меблировки. В «А+» мы предлагаем несколько секций с дизайнерской отделкой от застройщика, которую можно по договоренности сделать и в секции с отделкой «WhiteBox+». Почему мы называем отделку «дизайнерской»? Это связано с качеством ремонта, который мы проработали по дизайн-проекту совместно с компанией «Brick to Brick». Качественные материалы, широкоформатный керамогранит в санузлах, плитка на входе в квартиры в «мокрой зоне» и многое другое. Можете быть уверены, покупая квартиру в «А+» с отделкой, вам не захочется делать ремонт. Тем самым мы достигаем эффекта «тихого переезда».

Какие жизненные сценарии можно будет «обыграть» в новом жилом квартале? Подойдут ли квартиры проекта для студентов/семей с детьми/пожилых родителей?

— Среди 60-ти вариантов планировок можно будет подобрать квартиру для каждого. Есть и функциональные квартиры-студии, которые занимают 5% от общего объема квартир. Акцент сделан больше на семьи, потому что Академический — сам по себе теплый, душевный семейный район. 80% квартир — квартиры евроформата. Чтобы у жителей не было конфликта интересов, мы дифференцировали планировки по этажам. Семейным парам с детьми или родителям-пенсионерам мы можем предложить хорошие двухкомнатные или евро-четырехкомнатные квартиры 65-70 м2. Для креативных — двухуровневые трехкомнатные с верхней спальней. Каждый покупатель сможет найти именно тот вариант планировки, который будет закрывать все его запросы.

Один из больных вопросов Академического — это парковки. Точнее, их недостаточное количество. Как будет решаться этот вопрос в А+?

— Проект предусматривает наличие как наземных парковочных мест вдоль дублера, так и двух надземных паркингов на 720 парковочных мест. Еще один важный момент: в А+ будут сделаны отдельные заезды для автомобилей экстренных служб. Мы стараемся всегда сохранять баланс между комфортом и удобством, поэтому вся логистика транспорта продумана так, что не нужно на машине въезжать во двор.

Еще один вопрос про Академический: это новый, развивающийся, современный район. И многие жители его действительно любят, правда, ровно до той поры, пока из него не надо выезжать в центр.

— Перед началом строительства мы ознакомились с планами властей по развитию района. Могу сказать так: существующие сейчас пробки — это временное явление. Во-первых, в скором времени туда пустят трамвай, остановка которого расположится как раз у «А+». Во-вторых, в планах градостроителей — сделать хорошую транспортную развязку на ул. Амундсена. Вы посмотрите: район еще до конца не заселен, а развитие инфраструктуры в нем уже идет полным ходом. Я мало где с таким сталкивался. Более того: пандемия изменила привычные отношения работника и работодателя. Многим жителям Академического и не надо перемещаться в центр на работу. Заняться рабочими делами можно будет в нашем коворгинге.

Какие у вас планы по дальнейшему освоению Екатеринбурга? Будете запускать новые проекты?

— Мы нацелены на развитие. Ни в одном из городов присутствия мы не ограничились одним проектом. Нам интересно расти географически и давать покупателю возможность выбора локации. Стройка в Академическом первая, но не единственная — у каждого горожанина должно быть комфортное жилье со знаком «плюс».

И всё же для наших читателей давайте развеем интригу?

— Вам сложно отказать, новый проект в Екатеринбурге мы запустим ближе к концу этого года. Всеми подробностями мы делимся в наших соцсетях, подписывайтесь, чтобы не пропустить новости и узнать о старте в числе первых.

Отдел продаж «А+»: Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, бизнес-центр «Палладиум», офис 202

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