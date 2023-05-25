В Екатеринбурге пройдет конференция, посвященная инвестированию в российские акции
31 мая «Открытие Инвестиции» проведет конференцию для частных инвесторов Екатеринбурга «Возможности инвестирования: перспективы и стратегии для инвесторов».
Участие в конференции примет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков, а также эксперты компании «Открытие Инвестиции»: инвестиционный советник Виталий Аверкин и директор екатеринбургского филиала Константин Ванеев. Мероприятие пройдет в отеле «Hyatt Regency».
Весна 2023 г. стала периодом роста для отечественных бумаг. Несмотря на неопределенность, рынок адаптировался, индексы показывают пусть и неспешный, но уверенный подъем. На какие тренды ориентироваться долгосрочному инвестору, в каких акциях искать точки роста — расскажут эксперты во время встречи с екатеринбуржцами.
Спикеры познакомят гостей с тактикой и стратегией инвестирования в текущих условиях, представят анализ рынка и порекомендуют самые эффективные инструменты инвестирования. Так, к примеру, Константин Ванеев расскажет об инвестировании в московскую офисную и складскую недвижимость через инвестиционные фонды для получения ренты.
В нынешней экономической ситуации от инвесторов требуется очень взвешенное отношение к управлению личными финансами. На нашей встрече мы обсудим, как защитить накопления и сформировать универсальный портфель из разных классов активов, в том числе рассмотрим востребованные сейчас инструменты инвестирования в московскую офисную и складскую недвижимость через специальные фонды с доступным порогом входа, позволяющие получать стабильный рентный доход. Уверен, конференция принесет пользу частным инвесторам нашего города, и они смогут с легкостью применить полученные рекомендации на практике, — поясняет спикер.
Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.
Конференция состоится 31 мая 2023 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, Отель «Hyatt Regency», 2-ой этаж, большой конференц-зал. Регистрация на мероприятие начинается в 18:30. Начало конференции в 19:00.
Справка
Реклама. АО «Открытие Брокер»