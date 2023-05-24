Как запустить прибыльный бизнес в 2023 г., расскажут на выставке франшиз «Franch Region»
30 мая в Атриум Палас Отеле пройдет международная выставка франшиз от компании Franch Region. Мероприятие будет полезно как опытным предпринимателям, так и начинающим бизнесменам.
Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:
1. Презентация франшиз: «Хачапури Тетушки Марико», «Чистая планета», «Unikor», «А-прокат», «Оптимист Оптика»,«СДЭК», «Новосистемс»,«Мокрый нос»,«Гемотест», «МПР», «Улыбка радуги», «Erdonova», «New Cleaning», «MANGO OFFICE», «Хлебничная пекарня», «SUPERMOM» и др.;
2. Выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний, среди которых:
- Андрей Разуваев, руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО. Он расскажет о том, ждет ли нас франчайзинговая революция.
- Мария Винокурова, предприниматель, блогер, основатель Школы блогеров для взрослых. Ее тема: «Позиционирование себя через соц. сети в реалиях сегодняшнего мира для увеличения дохода».
- Екатерина Валькова, юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности, расскажет, для чего нужна регистрация товарного знака.
- Ксения Акушева, предприниматель, бизнес-тренер, инвестор, выступит с темой: «Как построить доверительные отношения со своей аудиторией в социальных сетях, сформировать сообщество и достичь максимального ltv, увеличить жизненный цикл клиента».
- Алена Потапова, директор по развитию бизнеса сети бизнес-порталов ГлобалМедиа, расскажет все, что знает о работе со СМИ и продвижении в интернете.
Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН». Мероприятие проходит при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ). Начало в 9:30. Вход свободный.