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Как запустить прибыльный бизнес в 2023 г., расскажут на выставке франшиз «Franch Region»

Как запустить прибыльный бизнес в 2023 г., расскажут на выставке франшиз «Franch Region»
Иллюстрация: «Franch Region»

30 мая в Атриум Палас Отеле пройдет международная выставка франшиз от компании Franch Region. Мероприятие будет полезно как опытным предпринимателям, так и начинающим бизнесменам.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:

1. Презентация франшиз: «Хачапури Тетушки Марико», «Чистая планета», «Unikor», «А-прокат», «Оптимист Оптика»,«СДЭК», «Новосистемс»,«Мокрый нос»,«Гемотест», «МПР», «Улыбка радуги», «Erdonova», «New Cleaning», «MANGO OFFICE», «Хлебничная пекарня», «SUPERMOM» и др.;

2. Выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний, среди которых:

  • Андрей Разуваев, руководитель Центра франчайзинга «Франчай», региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга в УрФО. Он расскажет о том, ждет ли нас франчайзинговая революция.
  • Мария Винокурова, предприниматель, блогер, основатель Школы блогеров для взрослых. Ее тема: «Позиционирование себя через соц. сети в реалиях сегодняшнего мира для увеличения дохода».
  • Екатерина Валькова, юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности, расскажет, для чего нужна регистрация товарного знака.
  • Ксения Акушева, предприниматель, бизнес-тренер, инвестор, выступит с темой: «Как построить доверительные отношения со своей аудиторией в социальных сетях, сформировать сообщество и достичь максимального ltv, увеличить жизненный цикл клиента».
  • Алена Потапова, директор по развитию бизнеса сети бизнес-порталов ГлобалМедиа, расскажет все, что знает о работе со СМИ и продвижении в интернете.

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН». Мероприятие проходит при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ). Начало в 9:30. Вход свободный.

Автор: Гринина Ирина
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