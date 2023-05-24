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«Cлово "запрет" мы не упоминаем». Минэнерго готово ограничить экспорт бензина из России

«Cлово "запрет" мы не упоминаем». Минэнерго готово ограничить экспорт бензина из России
Автор фото: Dawn McDonald. Иллюстрация: Unsplash.com

За последние недели биржевые цены на бензин Аи-95 достигли рекордных уровней. При этом розничные цены остаются на довольно стабильном уровне.

#НОВОСТИ

Министерство энергетики РФ может предложить ограничить экспорт бензина и дизельного топлива, это будет зависит от дальнейшего развития ситуации на топливном рынке. Как пишет «Интерфакс», об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме.

Во-первых, слово «запрет» мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниями по наращиванию предложения и на снижение экспорта, но не запрет. Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице, — сказал он.

Глава ФАС Максим Шаскольский сказал, что ведомство поддержит запрет экспорта бензина ради стабилизации цен, если эта мера будет предложена.

Биржевые цены на бензины растут несколько недель подряд: стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже находится на рекордных уровнях. Так, 17 мая биржевая цена достигла 61 409 руб. за тонну.

По словам источников агентств на топливном рынке, Минэнерго теперь намерено обсудить с нефтяниками возможности ограничения экспорта дизтоплива и сжиженных углеводородных газов, а также приостановку экспорта бензина.

Автор: Андрей Пермяков
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