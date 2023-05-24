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У соколов-сапсанов Уралсиба появилось три птенца

У соколов-сапсанов Уралсиба появилось три птенца
Иллюстрация: Уралсиб

У соколов-сапсанов, ежегодно прилетающих для гнездования на крышу высотного здания офиса Уралсиба в Уфе, появились 3 птенца. Первый вылупился во второй половине дня 17 мая в срок пять недель.

#НОВОСТИ

Примерно такой период и занимает насиживание у этого вида. Второго птенца в трансляции зрители проекта увидели утром 20 мая. А самый младший соколёнок появился на свет поздним вечером 21 мая.

Орнитолог проекта Эльза Габбасова провела традиционные фотофиксации (съемка 1 раз в неделю при условии благоприятной погоды). На вид все птенцы здоровые, активные, в трансляции видно, что питаются они одинаково и полноценно. Родители кормят свое потомство несколько раз в день. Их добычей становятся в основном голуби, стрижи и другие городские птицы. Но сапсаны добывают и не совсем типичные для города виды птиц: например, камера зафиксировала даже утку-крякву. 

Примерная дата кольцевания птенцов — 8-9 июня. Процедуру проводят профессиональные орнитологи с участием ветеринарного врача.

Редкие птицы выводят птенцов на крыше банка в Уфе много лет подряд. С 2019 г. банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления потомства — совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы». Зрители в «прямом эфире» видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания (когда определяют пол птиц и дают им имена). Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

Прямая трансляция идет в группе банка в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра доступны последние 2 часа записи – можно перематывать и пересматривать разные эпизоды из жизни соколиной семьи.  

О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицы возвращаются туда ежегодно — рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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