ПСБ рассказал об особенностях работы с банками на форуме «Финмаркет»

Перед гостями форума выступила директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева. Она рассказала об особенностях расчетно-кассового обслуживания бизнеса в рамках ФЗ №115-ФЗ.

Предпринимателю важно внимательно относиться к оформлению документов и вовремя реагировать на запросы банка, чтобы не допустить блокировку счетов, отметила Светлана Поздеева.

Внимательно проверяйте контрагентов, которым вы платите, старайтесь все операции проводить в одном банке, и, по возможности, старайтесь минимизировать оборот наличных — для этого сейчас финансовые организации предлагают много возможностей, например, корпоративные карты, — добавила спикер.

Для того, чтобы обезопасить свои счета, клиенты ПСБ могут воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом «Бизнес без блокировок». Сервис позволяет отследить, что происходит с движениями денежных средств по счету, в каком статусе счет находится для регулятора: возможно, необходимо заплатить налоги или ограничить снятие наличных. Также сервис включает в себя и другие индикаторы, в том числе встроенный сервис проверки контрагентов.

По словам управляющего Уральским филиалом ПСБ Рината Иржанова, стратегия работы с клиентами по предотвращению нарушений в сфере №115-ФЗ позволила банку за несколько лет кратно сократить региональную статистику блокировок счетов.