ПСБ поддержал программу подготовки кадров для машиностроения и ОПК в УрФУ

ПСБ принял участие в круглом столе «Подготовка кадров для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса» в УрФУ. Обсуждали процесс выполнения поручений Владимира Путина.

Гости круглого стола сошлись во мнении: решение поставленных задач требует не только привлечения дополнительных мощностей, но и быстрой и системной подготовки и переподготовки кадров.

Заместитель управляющего Уральским филиалом ПСБ по работе с предприятиями ОПК Алексей Ошев отметил, что привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров — одна из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса, и ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников.

Банк уделяет особое внимание разработке комплексных предложений, которые могут стать основой механизма финансовой поддержки работников ОПК. Одно из них – зарплатная карта. Работнику, который получает зарплату на карту ПСБ, доступны особые условия по вкладам и кредитам, льготы, бонусы, удобные опции и бесплатные сервисы. Отдельно необходимо упомянуть о специальной программе банка, направленной на обеспечение жильем сотрудников организаций ОПК на льготных условиях. Для этого в ПСБ разработана специальная программа «Качественное современно жилье по доступной цене, — рассказал Алексей Ошев.

Заведующая кафедрой «Организация машиностроительного производства» Мария Прилуцкая затронула ключевые вопросы подготовки кадров для организаций ОПК:

Сегодня, кроме рабочих специальностей, в интересах ОПК особенно необходима подготовка инженеров-экономистов на уровне основных программ вузов. В УрФУ действует программа профессиональной переподготовки кадров для специалистов военных представительств Министерства обороны и организаций ОПК. Результаты обучения и отзывы выпускников по данной специальности свидетельствуют о том, что программа заслуживает развития и масштабирования, — отметила она.

Актуальным опытом подготовки и привлечения кадров на производство поделились представители таких крупных российских предприятий, как НПО Автоматики имени академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург), ГК «Росатом» в Уральском регионе, Академии «Ростех», АО НПК «Уралвагонзавод».