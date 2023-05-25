Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.05
80,16
86,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ поддержал программу подготовки кадров для машиностроения и ОПК в УрФУ

ПСБ поддержал программу подготовки кадров для машиностроения и ОПК в УрФУ
Иллюстрация: УрФУ

ПСБ принял участие в круглом столе «Подготовка кадров для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса» в УрФУ. Обсуждали процесс выполнения поручений Владимира Путина.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Гости круглого стола сошлись во мнении: решение поставленных задач требует не только привлечения дополнительных мощностей, но и быстрой и системной подготовки и переподготовки кадров.

Заместитель управляющего Уральским филиалом ПСБ по работе с предприятиями ОПК Алексей Ошев отметил, что привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров — одна из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса, и ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников.

Банк уделяет особое внимание разработке комплексных предложений, которые могут стать основой механизма финансовой поддержки работников ОПК. Одно из них – зарплатная карта. Работнику, который получает зарплату на карту ПСБ, доступны особые условия по вкладам и кредитам, льготы, бонусы, удобные опции и бесплатные сервисы. Отдельно необходимо упомянуть о специальной программе банка, направленной на обеспечение жильем сотрудников организаций ОПК на льготных условиях. Для этого в ПСБ разработана специальная программа «Качественное современно жилье по доступной цене, —  рассказал Алексей Ошев.

Заведующая кафедрой «Организация машиностроительного производства» Мария Прилуцкая затронула ключевые вопросы подготовки кадров для организаций ОПК:

Сегодня, кроме рабочих специальностей, в интересах ОПК особенно необходима подготовка инженеров-экономистов на уровне основных программ вузов. В УрФУ действует программа профессиональной переподготовки кадров для специалистов военных представительств Министерства обороны и организаций ОПК. Результаты обучения и отзывы выпускников по данной специальности свидетельствуют о том, что программа заслуживает развития и масштабирования, — отметила она.

Актуальным опытом подготовки и привлечения кадров на производство поделились представители таких крупных российских предприятий, как НПО Автоматики имени академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург), ГК «Росатом» в Уральском регионе, Академии «Ростех», АО НПК «Уралвагонзавод».

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Миллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизацияМиллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизация
  • Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьямИгорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям
  • На развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителейНа развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителей
  • Блогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб., чтобы рассчитаться с налоговойБлогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб., чтобы рассчитаться с налоговой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.