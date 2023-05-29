«В кризисные годы профессию нужно осваивать здесь и сейчас»

Директор Гуманитарной академии Елена Постоленко — о том, почему дополнительное образование никогда не потеряет своей актуальности, и какие профессии можно получить, обучаясь дистанционно.

Экономику «штормит» четвертый год: предприятия продолжают закрываться, людей увольняют. Чтобы быстро найти новую работу, нужно быстро переучиваться и доучиваться. В этом помогают учебные центры, учреждения дополнительного образования.

Директор АНО ДПО «Гуманитарная академия» Елена Постоленко отметила, что сегодня для многих людей дополнительное образование — это не инвестиция в знания, а инструмент, который позволяет человеку иметь профессию с гарантированным доходом. Особенно в кризисные годы, когда остро стоит вопрос в необходимости работы, как средства существования, и заниматься саморазвитием — плохая идея.

Профессия, которая приносит стабильный доход, нужна здесь и сейчас, — отмечает Елена Постоленко. — Поэтому, очевидно, многие люди с хорошим, но непрофильным образованием идут работать в школы, в детские сады. Профессиональную переподготовку на учителя, воспитателя, специалиста по охране труда, педагога дополнительного образования в Гуманитарной академии проходит большое количество людей, и тенденции к уменьшению не просматривается.

Сегодня во многих отраслях экономики есть серьезный недостаток рабочей силы. Но часто это малоквалифицированный труд или наоборот — требующий от соискателя высокой квалификации и опыта работы.

Мы не готовим ни тех, ни других. Мы помогаем сменить работу тем, кто составляет золотую середину: кто не готов идти на стройку, рабочим на завод, но работать креативным директором или финансовым аналитиком нет достаточной квалификации, — объясняет директор Гуманитарной академии. — Номенклатура специалистов среднего звена, готовых сменить первоначальную профессию и прошедших у нас обучение довольно широка — это бывшие инженер, предприниматель, агроном, даже ювелир. Например, у нас прошла переподготовку бывшая стюардесса, работавшая до пандемии на международных авиалиниях, а теперь ведет английский язык в школе.

По словам Елены Постоленко, здесь также можно пройти переподготовку и по другим направлениям. Традиционно пользуются спросом обучение работе с программами на базе 1С: «1С: бухгалтерия», «1С: Управление торговлей и склад», «1С: Зарплата и управление персоналом».

У Гуманитарной академии есть опыт совместной работы с предприятиями по повышению квалификации их сотрудников — договор может быть заключен на год или на другой период времени, необходимый работодателю.

Дополнительное образование своей актуальности не потеряет никогда, потому что поменять работу или повысить квалификацию человеку бывает необходимо и в «жирные», и в «худые» годы. Бывает, что специалистам необходимо освоить более современные навыки. В зависимости от экономической ситуации мы можем изменить содержание программ для того, чтобы наши курсы и программы были актуальными в данный момент времени, — отмечает Елена Постоленко.

Обучение в Гуманитарной академии могут пройти и люди, не имеющие профессионального образования. Здесь можно освоить профессию социального работника, секретаря, кассира, кладовщика.