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Идем на Восток: где взять в лизинг китайские грузовики с выгодой

Идем на Восток: где взять в лизинг китайские грузовики с выгодой
Иллюстрация: Газпромбанк Автолизинг

Продажи новых грузовых автомобилей для коммерческого использования растут. Равно как и процент продаваемых китайских автомобилей. В лидерах — JAC, Howo и Shaanxi.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Производители из КНР активно наращивают объемы продаж своей техники на фоне небольшого падения продаж российских брендов. К примеру, по данным «АСМ-Холдинг», объем продаж Howo вырос в 2,4 раза, Shacman (Shaanxi. Shacman — марка грузовых автомобилей, выпускаемых заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co.) — в 3,4, а FAW — в 9,3 раза. Рекордсменом стала марка Sitrak: если за четыре месяца прошлого года грузовики этого автопроизводителя пробрели всего 34 покупателя, то в этом году продажи выросли сразу в 180 раз.

Лизинговые компании тоже делают ставку на китайский автопром и предлагают клиентам хорошие условия по приобретению коммерческого автотранспорта. Так, Газпромбанк Автолизинг совместно с поставщиком грузовой автотехники, автобусов и спецтехники «Русбизнесавто» предлагает приобрести автомобили Howo и Sitrak, по специальной цене. К скидке от поставщика лизинговая компания добавляет скидку на выкупной платеж в размере 2%. Спецпредложение действует до 31 декабря 2023 г.

Скидка «Русбизнесавто» на самосвалы марки Sitrak составляет 500 тыс. руб., на самосвалы марки Howo — 400 тыс. руб., на седельные тягачи Sitrak — 300 тыс. руб. С учетом преимуществ, предлагаемых лизинговой компанией, суммарная выгода по акции достигает 726 тыс. руб.

Получить более подробную информацию об акции и оформить заявку на приобретение грузовой техники брендов Howo и Sitrak по выгодной цене можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или сайте Газпромбанк Автолизинг.

Справка

 
Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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