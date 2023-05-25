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Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»
Иллюстрация: freepik.com

Теперь клиент в рамках акции может получить промокод на продукт «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт» по тарифному плану «Старт»* в подарок на 6 или 12 месяцев.

#НОВОСТИ

Для того, чтобы получить промокод, необходимо:

  • Открыть первый расчетный счет в Банке Уралсиб;
  • Полностью оплатить стоимость обслуживания в рамках пакета услуг (за 6 или 12 месяцев, в зависимости от пакета) в месяц открытия счета;
  • Осуществить обороты по счету в отчетном месяце в размере не менее 40 тыс. рублей.

Акцией смогут воспользоваться клиенты, приобретающие следующие пакеты услуг:

  • «Пора расти» на 6 или 12 месяцев;
  • «Оптимальный» на 6 или 12 месяцев;
  • «ВЭД» на 6 или 12 месяцев;
  • «На высоте» на 6 или 12 месяцев.

Добавим, акция «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок» теперь совместима с другими рекламными кампаниями и проводимыми акциями на указанные выше пакеты РКО, действующими в период проведения данной акции.

Период проведения акции* — до 31 декабря 2023 года включительно.

Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Продукт предоставляется ООО «1С», порядок регистрации и условия получения продукта указаны на сайте https://1cbiz.ru/ . Код для подключения онлайн бухгалтерии будет автоматически направлен новому клиенту при соблюдении условий акции. В случае, если клиент не активирует промокод в течение 2х месяцев после получения, данный код аннулируется автоматически.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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