Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.05
79,98
85,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Телефонные мошенники стали обманывать жертв с помощью давления на родственников

Телефонные мошенники стали обманывать жертв с помощью давления на родственников
Автор фото: Priscilla Du Preez. Иллюстрация: Unsplash.com

Теперь, если человек при звонке «из правоохранительных органов» отказывается переводить деньги на «безопасный счет», злоумышленники могут переключиться на его родственников.

#МОШЕННИКИ#НОВОСТИ

Мошенники стали убеждать людей перевести им деньги с помощью звонков родственникам, пишут «Известия». Если потенциальная жертва отказывается совершать операцию, в необходимости которой ее убеждают злоумышленники, те переключаются на родных, чтобы усилить воздействие на человека. По данным банков, такие сценарии обмана стали фиксировать за последний месяц. В качестве потенциальных жертв чаще всего выступают люди, проживающие отдельно от родственников: пожилые, студенты, неженатые.

Телефонные мошенники находят контакты родственников жертвы через соцсети, слитые базы данных и открытые источники. Поэтому эксперты не рекомендуют указывать в профиле близких людей степень родства с ними, а также не отмечать их на фото и в комментариях.

Читайте также на DK.RU >>> Под угрозой «Тинькофф», Сбербанк и ВТБ: мошенники снимают деньги по QR-кодам

Если при первом звонке мошенника жертва отказывается переводить деньги, чтобы «обезопасить средства», злоумышленник угрожает связаться с родственниками, чтобы те повлияли на нее и все-таки убедили это сделать, говорит вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Такая схема ставит под угрозу весь семейный бюджет. 

Более того, этот вид обмана в перспективе разовьется в более сложные схемы с атакой всей семьи жертвы по различным каналам — от телефона до мессенджеров и электронной почты, в том числе с помощью голосовых и видео дипфейков. Пока распространение такого формата мошенничества сдерживает его сложность, но если на это будет спрос, криминальные элементы автоматизируют часть процессов, — говорит основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Блогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб., чтобы рассчитаться с налоговойБлогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб., чтобы рассчитаться с налоговой
  • Алла Матвеева: «Работодатели разбирают наших магистрантов прямо с защиты дипломов»Алла Матвеева: «Работодатели разбирают наших магистрантов прямо с защиты дипломов»
  • Альфа-банк и «Тинькофф» решили судиться против санкций ЕСАльфа-банк и «Тинькофф» решили судиться против санкций ЕС
  • Оксана Собина: «Вы считаете, что ребенок «тупит в телефон», а он ищет свое предназначение»Оксана Собина: «Вы считаете, что ребенок «тупит в телефон», а он ищет свое предназначение»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.