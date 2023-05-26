Телефонные мошенники стали обманывать жертв с помощью давления на родственников
Теперь, если человек при звонке «из правоохранительных органов» отказывается переводить деньги на «безопасный счет», злоумышленники могут переключиться на его родственников.
Мошенники стали убеждать людей перевести им деньги с помощью звонков родственникам, пишут «Известия». Если потенциальная жертва отказывается совершать операцию, в необходимости которой ее убеждают злоумышленники, те переключаются на родных, чтобы усилить воздействие на человека. По данным банков, такие сценарии обмана стали фиксировать за последний месяц. В качестве потенциальных жертв чаще всего выступают люди, проживающие отдельно от родственников: пожилые, студенты, неженатые.
Телефонные мошенники находят контакты родственников жертвы через соцсети, слитые базы данных и открытые источники. Поэтому эксперты не рекомендуют указывать в профиле близких людей степень родства с ними, а также не отмечать их на фото и в комментариях.
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Если при первом звонке мошенника жертва отказывается переводить деньги, чтобы «обезопасить средства», злоумышленник угрожает связаться с родственниками, чтобы те повлияли на нее и все-таки убедили это сделать, говорит вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Такая схема ставит под угрозу весь семейный бюджет.
Более того, этот вид обмана в перспективе разовьется в более сложные схемы с атакой всей семьи жертвы по различным каналам — от телефона до мессенджеров и электронной почты, в том числе с помощью голосовых и видео дипфейков. Пока распространение такого формата мошенничества сдерживает его сложность, но если на это будет спрос, криминальные элементы автоматизируют часть процессов, — говорит основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.