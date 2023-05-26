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Экспериментальный проект реализуется в Екатеринбурге

Экспериментальный проект реализуется в Екатеринбурге
Иллюстрация: DK.RU

В регионе открыта универсальная площадка, на базе которой свое развитие смогут получить инициативы в области добровольчества, патриотического воспитания, совершенствования нормативно-правовой системы.

#СОБЫТИЕ#НОВОСТИ

Центр поддержки общественных инициатив открыл свои двери для жителей Свердловской области. Это универсальная площадка, на базе которой развитие смогут получить инициативы в области добровольчества, патриотического воспитания граждан, совершенствования нормативно-правовой системы.

Такая общественная площадка нужна, чтобы любой человек и любая некоммерческая организация могли прийти и высказать свои соображения по поводу любой повестки — экономической, политической, что дает нам возможность принимать решения, опираясь на инициативы граждан, — поделился впечатлениями Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев.

Проект начал развиваться в 2021 г. и к текущему периоду в его реализацию вовлечены 23 региона, среди которых теперь и Свердловская область.

Экспериментальный проект реализуется в Екатеринбурге 1
 

Передвижная экспозиция, лекции-тренинги, профориентационные встречи, мастер-классы — гостей церемонии познакомили с особенностями новой общественно-политической площадки и продемонстрировали разнообразие форм работы с гражданами.

Председатель всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Антон Демидов отметил, что именно такие площадки позволяют выстаивать эффективную коммуникацию с молодыми людьми:

Мы здесь можем обучать, формировать волонтерские отряды. Сегодня, например, речь идет об участии добровольцев в борьбе с пожарами. Здесь можно делиться опытом и здесь мы можем набирать волонтёров.

 
Экспериментальный проект реализуется в Екатеринбурге 2

В завершение мероприятия отметили юных активистов Молодой гвардии, принявших участие в ликвидации пожаров на севере области, а Губернатор Евгений Куйвашев вручил благодарственное письмо уральскому общественному деятелю Сергею Мазуркевичу за работу в создании штаба общественной поддержки и активное участие в общественно-политической жизни региона.

Руководителем штаба будет вице-спикер законодательного собрания Михаил Клименко. Кроме того, для удобства граждан здесь планируют разместить свои приемные и другие областные депутаты.

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Автор: Мария Смирнова
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