«20% ВВП — это стыдно». Греф счел «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в России

«К сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее».

Президент Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России, которая составляет 20% против 60-70% в развитых странах. Об этом он заявил на совете регионов «Опоры России», пишет РБК.

Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса (оказывает поддержку МСП. — РБК) немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу, — сказал он.

В экономике Китая доля малого и среднего бизнеса составляет от 60% до 70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%, добавил Греф. «Какими бы ни были сложными времена, мы видим, что количество малых и средних предприятий как минимум сохраняется, как максимум подрастает. Но, к сожалению, остается заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП», — добавил Греф.

Доля субъектов МСП в экономике России остается на уровне немногим более 20% последние 10 лет, при этом она не растет и скорее снижается — в 2017 г. показатель составлял 22%.